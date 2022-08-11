華章科技附屬有多筆異常付款收款　涉資7500萬人幣

於公告日期，該公司仍在確定標的交易的性質及實際金額。據初步調查結果，標的交易的金額約7,500萬元人民幣。在進一步調查後，標的交易的實際金額可能有所變動。

該公司已成立獨立調查委員會，初步由全體獨立非執行董事邢凱能、姚楊洋及張東方組成。邢先生獲委任為獨立調查委員會主席。獨立調查委員會的職責及目的包括：(i)對集團與標的交易有關的帳目、文件、記錄及事務進行內部審閱及調查；(ii)為進行與標的交易有關的調查及審閱，委任及聘用獨立專業顧問；及(iii)就集團根據獨立專業顧問的調查結果應採取的任何行動向集團提供意見及建議。

另已委任羅申美企業顧問有限公司為公司的獨立法證會計師(「獨立法證會計師」)，就標的交易進行適當獨立法證會計審閱。獨立法證會計師將向獨立調查委員會提供一份關於其調查結果的獨立報告，獨立調查委員會將審閱並向董事會報告其調查結果、決定及╱或推薦建議。