晶片產業反腐風波蔓延　再有兩央企高層受查

內地半導體「反腐」風波繼續蔓延，中紀委周四(11日)公布，中國電子信息產業集團原副總經理向梓仲、武漢中原電子集團董事長蔣開勤，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

中國電子信息產業集團是特大型中央企業，由中央直接管理，以網絡安全和訊息化為主業，是兼具電腦中央處理器(CPU)和操作系統關鍵核心技術的大陸企業。

截至2021年底，中國電子擁有27家二級企業、17家上市公司，包括振華科技、深桑達A、深科技、中國軟件、上海貝嶺、南京熊貓等。此外，還擁有19餘萬員工，實現全年營業收入2,710.1億元人民幣，連續11年躋身《財富》世界500強。

武漢中原電子集團隸屬中國電子信息產業集團，創建於1949年，是研製生產無線通信設備、電子系統工程設備、電子應用產品及各種電池的國家重點高新技術企業。

公開資料顯示，向梓仲生於1955年，曾任武漢中原電子集團常務副總工程師、總工程師、研究員級高工、常務副總經理、代理總經理，總經理，董事長，電子信息產業集團黨組成員、副總經理、武漢中原電子集團董事長。他早於2016年3月就退休﹐接棒主持中原電子黨委工作的，正是蔣開勤。

內地近期接連有半導體行業高層被查，以7月底國家集成電路產業投資基金(大基金)總經理丁文武被查尤為轟動；大基金的管理公司——華芯投資管理有限責任公司3名高管，即華芯投資原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆、投資二部原總經理劉洋被查亦於周二(9日)出事。

外媒日前報道，內地高層領導人對近年積極投資晶片研發，但未取得成效與突破愈來愈不滿，觸發業內高官及巨頭接連遭到反腐敗調查。