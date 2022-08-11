【產經評論】中美激鬥晶片戰　產業崩裂心膽顫

所謂「得芯(晶片)者，得天下」！隨着互聯網經濟興起，創新科技與經濟競爭力掛鈎，電子化、自動化、智能化、網絡化等發展，皆離不開利用晶片。故中美博弈，晶片戰就成為重頭戲，且兩強角力已隨着美國總統拜登簽署涉及520億美元的《晶片法案》而升級。中美在半導體產業必有一番龍爭虎鬥，在民族主義冒起分化人才資源、技術制式半球化，以及國進民退等新趨勢之下，企業必須及早部署應對，免得被這股亂石崩雲、驚濤裂岸的產業洗牌潮吞噬！

美國《晶片法案》從兩個方面對準中國科技發炮，其一是以補貼等形式，強化美國的晶片產業競爭力，以吸引資金投入，將產業做大做強，確保中國的晶片技術永遠落後於美國；其二是在現有全球晶片供應鏈上，全面排擠中國，包括威逼經濟體與企業選邊站，不得在華投資，並限制向中國輸出關鍵設備，阻礙中國半導體產業升級改造。

中國除了加大半導體產業戰略規劃和資本投入外，還致力化解阻礙發展的問題，包括打擊貪腐，強兵厲治，誓要打好這場「芯」戰。

兩強如此激鬥下，全球半導體、整個電子產業，以至世界經濟將面臨3大挑戰。首先，人才是創新的第一資源，也是國際競爭中的重要力量。過去人才「良禽擇木而棲」，城市的綜合競爭力成為吸引人才的要素。可隨着民族主義抬頭，分化人力資源，問題變得複雜。就如近期中資半導體企業面對外援出走，當人才涉及地緣政治，甚至被阻礙在國際自由流動，全球人才短缺的排擠效應與競逐人才的鬥爭必然加劇，單靠增加國民技術培訓，遠水難救近火。地緣政治因素令企業無法準確計量人事成本，全球化勢受挫，致令通脹難回落，而接下來「缺才」將成為供應鏈本地化的最大缺口。

其次，當全球循着分別以中、美主導的技術制式發展，過去全球通用的技術制式研發趨勢將會逆轉，取而代之的是半球化發展，兩大主流制式將不能互相兼容，既不利消費和應用，也不利市場發展和產值增長，脫離市場的產能規劃，不利企業盈收，意味產業最易賺錢而又最賺錢的日子已成過去。

另一挑戰，乃國進民退的趨勢崛起。由於企業競爭大，地緣政治角力令經營回報與風險難以計量，企業將現淘汰賽，最後或僅少數巨頭能勉強生存，甚或須由國家資金戰略接管，國有化主導戰略產業，國際供應鏈面目全非。國家戰略利益被置於最高位置下，市場化式微，反不利推動科技創新。

這場「中美芯戰」，雖是一場「無硝煙」的戰爭，但同樣有着「一將功成萬骨枯」的後果，皆因最終誰是贏家，能為全球創造多少新價值，此刻沒有「水晶球」能預知，此前雙方要推倒重來，徹底改變現有產業和市場架構，甚或以本傷人，不惜蒸發可觀產值，圖重新分配利益與資源以重塑市場秩序，就看世界經濟破而後立，誰能笑到最後。刻下資本家要自保，就只有遠離鬥爭，隔岸觀火，盡量減少投資，保本至上，免成炮灰！