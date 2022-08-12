東方日報B1：華打芯戰 人才輸蝕 中芯大將紛求去

半導體乃中美角力的關鍵領域，內地晶片企業近年大舉延攬人才，實現尖端技術自給自足，不過，肩負中國晶片自主重任的中芯國際（00981）卻因人事問題鬧出不少風波，如該企從台積電挖角的兩位大將反目轟動業界，事件主角之一、已離開中芯的前副董事長蔣尚義直言，加入中芯是他人生中的「蠢事」之一。另邊廂，Arm聯合創始人突然宣布離任中芯的獨立非執行董事，更直言「國際分歧進一步加劇」，似有弦外之音。

蔣尚義此前接受美國電腦歷史博物館訪問，近日訪問詳盡內容對外公開。蔣氏談及自己加入中芯一事時，直言「這是一個錯誤」，又謂人生總會做一些蠢事。他憶述，自己在2020年12月回巢中芯，3日後公司便遭美國制裁。地緣政治局勢令他受到排擠，因為他不僅來自台灣，而且是美國居民，故不被信任。

蔣氏於2013年卸任台積電營運長後，2016年首度加入中芯出任獨立非執行董事，主要是他在台積電的舊同事兼世交邱慈雲當時出任中芯首席執行官，邀他協助中芯研發。2019年，他轉投現已倒閉的武漢弘芯任首席執行官，事隔一年又回歸中芯擔任副董事長，詎料同樣出身台積電、引領中芯闖尖端製程的聯合首席執行官梁孟松，疑不滿公司沒事先通知他蔣回巢，一度憤而請辭，沒想到蔣在中芯發展先進封裝的壯志未酬即退出江湖。

美國對中芯的打壓制裁不僅影響到蔣尚義，於中芯董事會任職9年的William Tudor Brown周四亦在社交媒體上表示已辭任，其後刪去貼文。原文講述自己的心情悲喜交集，並提到國際局勢日漸分化，惟未解釋是否因此離職。蔣指，獨立非執董主要負責是每季參與會議，為公司提供建議。

中芯公告則指，Brown的辭任是由於「其他工作安排」，跟董事會無意見分歧，同時委任了中國工程院院士吳漢明任獨立非執董；而趙海軍為專注聯合首席執行官一職，亦已辭任執行董事。

中芯周四晚公布截至6月底止季度業績，收入按年增長41.59%至19.03億美元，再創新高，純利按年跌25.22%至5.14億美元。盈利不升反跌的主因，在於來自政府的項目資金收入減少，而研究及開發開支、一般行政開支均有所上升。

以8吋晶圓當量計算，公司上季共交付188.65萬片晶圓，按年增8.09%；產能利用率為97.1%，按季及按年均回落3.3個百分點。不過，由於是疫情對於人員流動的管控，部分工廠例行維修延後，反令上季收入略超公司指引。管理層稱，半導體今輪周期調整至少要持續到明年上半年，惟指引本季收入按季持平至增長不多於2%，毛利率繼續處於38至40%區間，並預期行業需求增長和全球區域化趨勢不變，對中長期增長仍有信心。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城指出，近期晶片行業逆風對中芯「一定有衝擊」，並指近來內地針對晶片行業騙取補貼的調查等各種不利消息頻出，或會對板塊氣氛有影響。市場關注點在於中芯能否獲取半導體設備支持業務發展，在美國制裁持續下，相信其製程技術難有太大突破。