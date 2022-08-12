全球通脹過熱　阿根廷大幅加息9.5厘

阿根廷央行周四(11日)宣布加息9.5厘，至69.5%，為今年第8次加息，創近3年最大加息幅度。

阿根廷央行相距上一次8厘的大幅加息僅過去2周，過去該央行通常每月加息一次。今年以來，該國央行每個月加息一次，以對抗惡性通脹，而市場預計，阿根廷通脹率將飆升至70%以上。

阿根廷比索暴跌和當地目前的動盪局勢，令阿根廷的通脹和經濟雪上加霜。根據阿根廷央行的數據，該國的通脹按年增幅自2018年7月以來一直維持在30%以上。

市場普遍認為，阿根廷最近的高通脹與推動全球物價上漲的因素有關，包括地緣衝突、供應鏈瓶頸和公共支出的大幅增加。

不過，許多經濟學家認為，阿根廷的通脹也是自己造成的。簡而言之，該國在資助免費或深度補貼的醫療保健、大學、能源和公共交通方面的支出遠遠超過其收入。為了彌補短缺，阿根廷印制了更多的比索。

阿根廷當前還欠國際貨幣基金組織(IMF)440億美元的債務，IMF已要求阿根廷政府削減赤字並通過更嚴格的貨幣政策。周三，該國新任經濟部長做出了多年來最重要的步驟之一，並承諾阿根廷將停止印刷比索來為其預算提供資金。

然而，許多阿根廷人懷疑該國是否准備好做出必要的艱難選擇。