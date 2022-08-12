道指升27點　油價漲逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數企105.03；港匯弱見7.8432；離岸人民幣(CNH)報6.743；美元兌日圓低至133.03；歐元見1.0321，英鎊報1.2197。金價偏軟，跌至1,788美元水平。布油升上99.21美元，紐油報93.92美元。比特幣微跌至2.39萬美元。道指期貨升25點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水36點。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報20,071點，跌11點或0.06%。

●即月恒生指數夜期收報20,028點，升1點，低水54點，成交27,281張。

●李寧半年賺21.89億人民幣，按年升11%。

●外媒報道，全球智能手機市場的預測不斷惡化，但蘋果公司(Apple Inc.)仍要求組裝商生產9,000萬部新款iPhone，數量與去年持平，期望富裕消費者和競爭減少幫助抵消全球電子市場的低迷。

●秘魯央行宣布，上調參考利率0.5厘，至6.5%。該國央行稱，將繼續實施貨幣政策正常化，而當地通脹料將在2023年下半年回落至目標區間。

●墨西哥央行宣布，提升基準利率0.75厘，至8.5厘，創下紀錄新高，以應對高通脹。

●阿根廷央行周四(11日)宣布加息9.5厘，至69.5%，為今年第8次加息，創近3年最大加息幅度。

●紐約9月期油收報每桶94.34美元，升2.41美元或2.62%；布蘭特10月期油收報每桶99.6美元，升2.2美元或2.26%。

●紐約12月期金收報每安士1,807.2美元，跌6.5美元或0.36%，為最近一周以市首次收市下跌。

●英國富時100指數收報7,465點，跌41點或0.55%；法國CAC指數收報6,544點，升21點或0.33%；德國DAX指數收報13,694點，跌6點或0.05%。

●永利澳門中期蝕35.9億元，按年增逾66%。