道指升27點 油價漲逾2%
2022年08月12日 08:00
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●踏入亞洲時段，美匯指數企105.03；港匯弱見7.8432；離岸人民幣(CNH)報6.743；美元兌日圓低至133.03；歐元見1.0321，英鎊報1.2197。金價偏軟，跌至1,788美元水平。布油升上99.21美元，紐油報93.92美元。比特幣微跌至2.39萬美元。道指期貨升25點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水36點。
●道指收報33,336點，升27點或0.08%；標指收報4,207點，跌2點或0.07%；納指收報12,779點，跌74點或0.58%。https://bit.ly/3QBpC3P
●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報20,071點，跌11點或0.06%。
●即月恒生指數夜期收報20,028點，升1點，低水54點，成交27,281張。
●李寧半年賺21.89億人民幣，按年升11%。
●MSCI新興市場指數納入天齊鋰業(09696)、青海鹽湖工業集團，以及北京同仁堂等股票。
●外媒報道，全球智能手機市場的預測不斷惡化，但蘋果公司(Apple Inc.)仍要求組裝商生產9,000萬部新款iPhone，數量與去年持平，期望富裕消費者和競爭減少幫助抵消全球電子市場的低迷。
●秘魯央行宣布，上調參考利率0.5厘，至6.5%。該國央行稱，將繼續實施貨幣政策正常化，而當地通脹料將在2023年下半年回落至目標區間。
●墨西哥央行宣布，提升基準利率0.75厘，至8.5厘，創下紀錄新高，以應對高通脹。
●阿根廷央行周四(11日)宣布加息9.5厘，至69.5%，為今年第8次加息，創近3年最大加息幅度。
●紐約9月期油收報每桶94.34美元，升2.41美元或2.62%；布蘭特10月期油收報每桶99.6美元，升2.2美元或2.26%。
●紐約12月期金收報每安士1,807.2美元，跌6.5美元或0.36%，為最近一周以市首次收市下跌。
●英國富時100指數收報7,465點，跌41點或0.55%；法國CAC指數收報6,544點，升21點或0.33%；德國DAX指數收報13,694點，跌6點或0.05%。
●東方日報B1：華打芯戰，人才輸蝕，中芯大將紛求去。https://bit.ly/3vZdZMq
●【產經評論】中美激鬥晶片戰，產業崩裂心膽顫。https://bit.ly/3Qicyko
●永利澳門中期蝕35.9億元，按年增逾66%。