港股兩萬關爭持　騰訊倒跌　李寧曾飆近7%

港股高開75點後好淡爭持，恒生指數回軟，暫於兩萬點關口上落。國企指數及科技指數齊偏軟，主板成交300億港元。

大型科網股個別發展，網易及騰訊倒跌1.2%及0.8%；美團及京東集團偏軟；阿里巴巴升0.2%；小米集團升幅收窄至0.8%。

金融股窄幅上落，滙豐控股跌0.6%；中國平安；招商銀行及香港交易所跌0.1%。友邦保險升0.8%撐市；建設銀行升0.2%。

李寧績後有追捧，早段曾飆6.8%，暫升幅收窄至3.6%。中國移動及港鐵績後亦做好，暫升近2%及1%。中芯國際績後受壓，股價跌2.2%。

【09:20】港股向好 科網股撐市 中移績後漲2%

港股開市向好，恒生指數升75點或0.38%，報20,158點；國企指數高開31點或0.45%，報6,854點；科技指數升30點或0.71%，報4,357點。

大型科網股支撐大市，小米集團升2.1%；阿里巴巴升1.2%；美團及京東集團升0.8%；騰訊升0.3%。

金融股表現牛皮，滙豐控股跌0.2%；中國平安跌0.1%；招商銀行回吐0.5%；建設銀行無起跌。友邦保險升0.4%；香港交易所及工商銀行升0.2%。

業績股方面，李寧升近3%；中國移動高開2%報52.8港元。港鐵多賺近8成，股價升0.8%。中芯國際次季純利跌25%，股價回吐0.6%。