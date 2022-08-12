【高盛推介】友邦反覆整固 平保股價迫近5年低
2022年08月12日 10:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安近期受內房債務風險拖累，表現疲弱，本周三(10日)曾低見43.25港元，創逾5年低位；昨(11日)反彈升約3%，今(12日)早市再度下跌，低見44.55元。有券商更新對中資保險股目標價，當中平保獲該行偏好，目標價78元，評級「買入」。
友邦近日靠穩，昨日反彈升約1.4%，今早反彈持續，現報77.45元，升約0.7%。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約640萬元資金流入平保好倉，並見昨日流入牛證的資金較集中在40元收回區域的近牛。淡倉於本周二(9日)至周四共錄得約40萬元資金流入。
友邦方面，好倉於本周三錄得約260萬元資金流入，而認購證於昨日獲資金轉向沽出，並見轉倉至牛證，錄得約30萬元資金流入。認沽證於昨日亦獲資金轉向沽出，並轉倉至熊證，錄得約70萬元資金流入。
觀察近期的平保認購證，可見過去10個交易日，市場主要集中買入價外幅度約20至30%的價外條款的產品，但由於平保股價處於多年低位，投資者應重新審視產品條款，並以風險角度出發，建議選擇貼價產品。
平安購(22950)，行使價53.43元，2023年01月20日到期，實際槓桿9.0倍，貼價、高槓桿。
平安購(28168)，行使價51.23元，2022年12月21日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低面值。
平安牛(68278)，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，實際槓桿8.5倍，相近收回價近牛中街貨較低。
平安沽(21437)，行使價39.38元，2022年10月26日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿、低街貨。
平安熊(64038)，收回價50元，行使價50.6元，換股比率100，實際槓桿7.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
友邦購(12515)，行使價83.85元，2023年02月20日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。
友邦購(23161)，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿、低面值。
友邦牛(65319)，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，實際槓桿9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦沽(22057)，行使價75元，2023年03月27日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。
友邦熊(64358)，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，實際槓桿8.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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