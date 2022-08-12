美國電動車減稅政策具歧視性　歐韓指違反WTO規定

美國參議院近日通過法案，將取消電動車買家現有的7,500美元稅收減免上限，同時禁止在北美以外地區組裝的車輛獲得稅收減免。外媒報道，歐盟及南韓對此表達擔憂，認為美國此舉可能歧視外國製造的汽車，並違反世界貿易組織(WTO)的規定。

據報，法案內容也包含旨在防止車廠使用來自中國的電池零組件或關鍵礦物的規定，預計周五(12日)於眾議院通過後，將交由總統拜登簽署生效。

歐盟執委會發言人Miriam Garcia Ferrer表示，歐盟與華盛頓一致認為，稅收減免是推動電動車需求，推動永續交通及減少溫室氣體排放的重要激勵措施。但必須確保措施公平且不具有歧視性，呼籲美方從法案中刪除歧視性內容，並確保其完全符合WTO規定。

南韓表示，已向美國表達該法案可能違反WTO規定及雙邊自由貿易協定的擔憂，並已要求美方放寬對電池零組件和車輛組裝的要求。南韓貿易部與當地車廠現代、電池製造商LG Energy Solution、三星SDI及SK舉行會議，要求政府支持他們，以免法案令韓企在美國市場處於競爭劣勢。

代表通用、豐田及福士和其他主要車廠的產業團體上周就示警，由於法案要求從北美採購電池零組件和關鍵礦物，多數電動車車款將沒有資格獲得稅收抵免。