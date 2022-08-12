【高盛推介】騰訊逆市回吐　股價300元大關整固

高盛(亞洲)有限責任公司：將於下周三公布今年次季業績的騰訊，昨(11日)重上300港元關，收升約2.7%；今(12日)早市高開約0.3%後倒跌，最新跌約0.3%，現報302.6元。市場預料騰訊次季非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8至40.3%。有報道指，深圳市光舟半導體技術有限公司日前新增騰訊旗下廣西騰訊創業投資有限公司為股東。

觀察個股輪證資金流向，雖見好倉於昨日獲資金轉向沽出，但過去5個交易日計則共錄得約3,080萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約550萬元。

觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續買入騰訊，錄得約1.2億元資金淨買入。

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