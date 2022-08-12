【高盛推介】騰訊逆市回吐 股價300元大關整固
2022年08月12日 11:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於下周三公布今年次季業績的騰訊，昨(11日)重上300港元關，收升約2.7%；今(12日)早市高開約0.3%後倒跌，最新跌約0.3%，現報302.6元。市場預料騰訊次季非國際財務報告準則純利介乎203.18億至276.23億元人民幣，按年跌18.8至40.3%。有報道指，深圳市光舟半導體技術有限公司日前新增騰訊旗下廣西騰訊創業投資有限公司為股東。
觀察個股輪證資金流向，雖見好倉於昨日獲資金轉向沽出，但過去5個交易日計則共錄得約3,080萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約550萬元。
觀察港股通資金流向，可見昨日北水繼續買入騰訊，錄得約1.2億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價370元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(22109)。較貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(21821)。中期選擇可留意低街貨騰訊購(22662)。牛證方面可留意騰訊牛(60742)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購(22109)，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.2倍，行使價370元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(21821)，行使價350.97元，2023年10月27日到期，實際槓桿12倍，較貼價、高敏感度。
騰訊購(22662)，行使價360元，2023年01月26日到期，實際槓桿7.4倍，中期、低街貨。
騰訊牛(60742)，收回價275元，行使價272.2元，換股比率500，實際槓桿9.5倍，相近收回價牛證中街貨最低。
騰訊沽(22344)，行使價250.8元，2023年01月26日到期，實際槓桿6.0倍，中期、低街貨。
騰訊沽(21290)，行使價280元，2023年12月21日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。
騰訊熊(63532)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，實際槓桿9.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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