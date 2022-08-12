深圳多家銀行無故凍結客戶帳戶　傳為配合「斷卡」行動

內媒發現，中國銀行深圳地區多間分行的電話設置成自動回覆，告知客戶若近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」處理。

深圳地區有銀行業人士透露，這是中國銀行配合公安部門落實「斷卡」行動所採取的措施，該行動旨在打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。銀行會排查各帳戶，識別到資金有風險便會凍結銀行卡。

業內人士指，近來深圳多間銀行均有此情況，到各銀行解凍帳戶的客戶十分多，特別在周末，有人排隊1小時仍未能進入銀行。有銀行工作人員指，現場辦理業務的客戶基本都因銀行卡被凍結前來解鎖，又指正常情況下會在2至3個工作天內處理好。有客戶指，周二(9日)通過小程序填寫申訴訊息，至今仍未能在微信提款。

有報道引述銀行客戶指，帳戶通過微信小程序的解凍申訴流程較複雜，需提交身份證、社保情況、居住地址、工作證明等相關資料。

「斷卡」行動是為打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪以及電信網絡詐騙犯罪。該行動由內地自2020年10月決定展開。