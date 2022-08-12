李寧：下半年消費環境不明朗　維持年初業績指引

不過，李寧照舊維持年初財務指引，亦即是全年收入增長介乎10%至20%高段，到20至30%低段；淨利率則料維持在10%至20%高段。趙坦言，下半年可見度仍然較低，緊密觀察下半年渠道恢復情況。

成本上漲及零售折扣增加，拖累李寧上半年毛利率縮5.9個百分點至50%，執行董事兼聯席行政總裁錢煒表示，毛利率較公司年初預期的53%還要低約3個百分點，乃由於3月疫情爆發，公司主動作出「戰略性調整」，來保證庫存健康穩定，推動收入及經營利潤表現上半年達到預期。

他續表示，下半年仍會追求收入及利潤穩定增長，會根據大環境變化，有效調整毛利率來實現有關目標。在成本控制方面，公司今年初已提前預控，預料下半年(成本)不會發生劇烈變化。

錢表示，內地市場表現7月開始復甦，8月份表現更佳，這兩個月的折扣率較上半年改善，但是整體客流還未完全回復以前狀態；會做好風險管控，為不同情況做好應對準備。

集團上半年同店銷售增長率依然錄得低單位數增長，主要是第二季疫情防控措施，拖累季內整體平台同店銷售錄10%至20%低段跌幅，當中線下渠道同店銷售錄10%至20%高段跌幅。期內繼續完善銷售渠道，上半年新開店超過240家，平均面積320方米，平均月店效約45萬元人民幣；超過300方米的大店流水佔比有高單位數百分點提升。