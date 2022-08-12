濱海投資將加強與大股東合作 下半年天然氣價料續高企
2022年08月12日 15:31
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在內地從事天然氣和液化石油氣等相關燃氣業務的濱海投資(02886)上半年純利按年增11.68%，至2.58億元。
總經理助理兼董事會辦公室主任王美力在線上業績會議上表示，公司與國有投資公司天津泰達子公司訂立《經開區西區熱電源二廠分布式能源站煤改燃一期項目》，將於10月授產通氣，料每年用氣量約7,000萬立方米，未來將與天津泰達和另一大股東中石化(00386)合作，成為他們發展清潔能源的平台，有助公司發展。
副總經理兼財務總監襲明直言，上半年內地天然氣採購成本高企，推算全年價格按年升幅約30%，液化天然氣(LNG)現貨價和油價同樣處於高位，料將長期維持，上半年天然氣需求亦因價格壓力減少，惟他相信下半年隨着內地雙碳目標持續推進，加上經濟活動逐步恢復，將推高天然氣使用量，料下半年供應將變得緊張。
能源成本持續高企下，公司將從上游尋找多個氣源，盡可能減低採購成本，亦會把增幅轉嫁至下游客戶，同時爭取獲得政府補貼，務求多管齊下，控制成本，並把毛利率維持在「比較好的位置」，該企上半年毛利率下跌5.32個百分點，至14.23%。
襲又指，公司持有的天津空港經濟區內，面積約1.58萬平方米的一塊發展中土地已找到買家，基於對方內部仍在處理購買手續，目前不便向外披露買家詳情，料交易將在短期內完成。該企過往幾年資本開支一向維持在8億元水平，料今年沒大變化。