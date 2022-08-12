濱海投資將加強與大股東合作　下半年天然氣價料續高企

副總經理兼財務總監襲明直言，上半年內地天然氣採購成本高企，推算全年價格按年升幅約30%，液化天然氣(LNG)現貨價和油價同樣處於高位，料將長期維持，上半年天然氣需求亦因價格壓力減少，惟他相信下半年隨着內地雙碳目標持續推進，加上經濟活動逐步恢復，將推高天然氣使用量，料下半年供應將變得緊張。

能源成本持續高企下，公司將從上游尋找多個氣源，盡可能減低採購成本，亦會把增幅轉嫁至下游客戶，同時爭取獲得政府補貼，務求多管齊下，控制成本，並把毛利率維持在「比較好的位置」，該企上半年毛利率下跌5.32個百分點，至14.23%。

襲又指，公司持有的天津空港經濟區內，面積約1.58萬平方米的一塊發展中土地已找到買家，基於對方內部仍在處理購買手續，目前不便向外披露買家詳情，料交易將在短期內完成。該企過往幾年資本開支一向維持在8億元水平，料今年沒大變化。