【產經直播】藍籌放榜 港股下周點部署？
2022年08月12日 16:14
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港股周五(12日)反覆靠穩，高開75點後，一度倒跌71點，但低位有承接，最終收報20,175點，升93點，成交繼續淡靜，只有749億元。美國7月生產物價指數(PPI)低於預期，意味通脹已見頂？大市氣氛有望轉好？但下周有騰訊(00700)、港交所(00388)及小米(01810)等重磅股派業績，績前可以如何部署？
講到業績，中國移動(00941)中期盈利按年升近19%，並宣布派息每股2.2港元，派息率按年增長近35%，股價收升逾1%，想賺價兼賺息，中移係咪好選擇？
另外港鐵(00066)中期純利亦按年升77%，每股派0.42元，按年增68%，亦提供以股代息選擇，更獲大行野村、滙豐等唱好，股價績後靠穩，按現時市況，港鐵是否值得買入？
相反，中芯(00981)業績則未如理想，集團今年第二季盈利按年下跌25%，每股盈利7美仙，股價受壓跌3%，面對美國制裁下，中資晶片股或難有起色？
另一邊廂，有傳美國蘋果公司(Apple Inc.)要求供應商今年生產與上年相同數量的iPhone及iPhone零部件，市場料美國蘋果公司今年銷量或持平，消息會否對上日急升的手機設備股有所影響？
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