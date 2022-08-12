道期升156點　比特幣企2.4萬美元

美匯指數報105.35；港匯見7.8346；離岸人民幣(CNH)報6.7333；美元兌日圓報133.27；歐元處1.0290；英鎊報1.2171。金價企1,803美元。布油報99.94美元，紐油報94.47美元。比特幣企2.4萬美元。道指期貨升156點。

●市後關注點

-17:00 歐元區6月工業生產

-22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數

-中國中免籌最多170億成今年集資王，入場費16,716元。

●中國經濟：

-內地私募大佬料A股反彈已完，唯獨呢個板塊仲有得升...

-中國傳鋪路加快進口巴西玉米，原因係...

-內地電影局發放1億人民幣觀影消費券。

-深圳多家銀行無故凍結客戶帳戶，傳為配合「斷卡」行動。

●瑞銀料華虹半導體產能利用率第四季開始調整。

●傳SK海力士明年首季在美建廠，最快2025年量產。

●穆迪：俄國收緊供氣恐拖累歐洲國家主權評級。

●【鱷王走人】橋水清倉阿里及京東等中概股，轉攻美科企巨頭。

●積金局上年度向僱主執法，助僱員追討1.4億MPF欠款。

●美國會議員要求監管當局說明特斯拉相關事故調查。

●英國次季GDP按季萎縮0.1%。

●馬來西亞次季GDP增長8.9%，增速一年來最快。

●調查：日本近4成動畫製作公司出現虧損。

●不再由Intel壟斷？AMD次季CUP市佔率達創紀錄的31.4%。

●美國汽油價格跌至3月以來低位，消費者仍覺得貴...

●美國電動車減稅政策具歧視性，歐韓指違反WTO規定。

●二手樓價指數按周再跌0.18%，創年半新低。