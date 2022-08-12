道期升156點 比特幣企2.4萬美元
2022年08月12日 16:28
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美匯指數報105.35；港匯見7.8346；離岸人民幣(CNH)報6.7333；美元兌日圓報133.27；歐元處1.0290；英鎊報1.2171。金價企1,803美元。布油報99.94美元，紐油報94.47美元。比特幣企2.4萬美元。道指期貨升156點。
●市後關注點
-17:00 歐元區6月工業生產
-22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數
●恒生指數收報20,175點，升93點或0.46%。國企指數收報6,857點，升34點或0.5%；科技指數收報4,350點，升23點或0.54%，主板成交749億港元。李寧績後有追捧，全日飆4.8%。https://bit.ly/3PiPaBO
-中國中免籌最多170億成今年集資王，入場費16,716元。
●滬綜指低收4點，軍工股捱沽，中國中免跌2.7%。https://bit.ly/3BXpEPH
●中國經濟：
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