華為上半年收入倒退5.6%　淨利潤率處低位

期內，以電腦、平板電腦等為主的終端(前稱消費者)業務收入為1,013億元，按年倒退25.35%；反而備受西方「集體欺凌」、市場憂慮晶片斷供後恐無以為繼的營運商業務(向電訊商賣無線基站設備)，收入能按年增長4.23%至1,427億元，扭轉去年全年跌6.98%的頹勢；雲服務等的企業業務收入更按年增長27.5%至547億元。

華為過去兩年的首季業績通稿僅顯示總收入和淨利潤率，沒有各個業務的明細，惟根據公開數字推算，該企今年次季純利僅約56.33億元，按年倒退34.87%，據發言人稱是由於新業務及技術的初始成本上漲。同樣令人關注的是，華為上季收入按季增長1.42%，為2020年第四季即美國晶片禁令生效第一季之後的首次，因此多賺67.7%。

現時華為的總收入仍有待企業業務追上，輪值董事長胡厚崑表示，即使終端業務「受到較大影響」，ICT(資訊及通訊)基礎設施業務仍保持了穩定增長，將積極把握數碼化和低碳化的發展趨勢，實現有質量的發展。