與股神齊名富豪勸不要買樓！原因有三個...

綜合報道，曾被英國商業資訊網Richtopia評為世界十大最具影響力CEO的Grant Cardone，與股神巴菲特、特斯拉CEO馬斯克齊名，既是美國知名銷售訓練專家，亦是白手起家的富豪，他最近呼籲別買樓，除非你有能力浪費錢。

Grant Cardone在《CNBC》的專欄中寫道，雖然他叫大家不要買樓，但他只是不支持在某些條件下，完整持有1棟住宅，並奢望其可成為賺錢渠道。

他表示，自己喜歡投資房地產，亦是其成為富翁的主要原因，惟他意識到，買樓並不總是一項很好的投資，雖然他在2003年時在洛杉磯買了一棟自用樓，惟隨着時間流逝，他沒有看到該房子帶來收益，因而決定賣掉房子，改買商業地產，其中2間租給別人，最後1間留給自己。

商業地產泛指零售、餐飲、娛樂、健身服務、休閒等經營用途的房地產形式有別於普通住宅、公寓、別墅等。

他認為，許多人認為房地產是一種資產或投資，但它其實應該被視為一種負債，雖然你完整持有1棟房子，但你未來仍在不斷付出一些隱性成本，例如按揭貸款、稅務及維修管理費等。

尤其是在現時高通脹、樓價高漲的情況下，更不適合買樓，理由有3點：首先，成本將吞噬利潤；其次，失去現金流；最後，與商業地產相比，稅收優惠有限。

Grant Cardone表示，當他想要買更大物業時，首先會購買可以產生現金流來支付按揭貸款的資產。