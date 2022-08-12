堡獅龍受惠賣產　首6月轉賺2185萬

由於上半年疫情嚴峻，導致堡獅龍期內收益按年倒退22.4%至2.94億元，拖累毛利大跌30.17%至1.32億元，同時毛利率大縮5個百分點至45%。

地區分部方面，香港及澳門包括零售及出口特許經營業務收益大跌29.66%至1.66億元，內地跌15.09%至9,000萬元。值得留意的是，內地的同店銷售額下跌25%，按年跌幅擴大8個百分點；港澳同店銷售額僅下跌7%，按年跌幅收窄7個百分點。新加坡方面，收益微跌2.63%至3,900萬元，同店銷售額上升2%。

截至6月30日底止，集團店舖數目有734間，較2021年12月31日多36間，其中香港及澳門分店少兩間，至24間，內地分店多36間，至119間，另新加坡及其他國家的特許經營店分別有16間及539間。

展望未來，堡獅龍指疫情陰霾未散，料下半年經營情況仍然困難，短期而言，為減少疫情期間的營運虧損，會減少或暫停市場推廣活動等不必要後台開支，並繼續與業主洽談減免租金，以及關閉虧損較大的店舖；同時冀將電商佔整體銷售的比例從目前約8%，提升至約30%，務求以「bossini.X」品牌作為發展重心，重塑品牌形象。