和記港口與埃及訂立特許經營權協議　營運2個貨櫃碼頭

埃及總理Mostafa Madbouly與埃及交通部長Kamel Al-Wazir主持特許經營權協議草簽儀式，出席嘉賓包括達飛海運、中遠海運港口( 01199 )和Terminal Investment Limited的代表，以及和記港口歐洲董事總經理鄭振訓。

和記港口董事總經理葉承智稱，集團已在埃及經營貨櫃碼頭近 20 年，埃及一直是個非常重要的市場，不僅因為它位於最繁忙的東西方貿易通道之一，還有其年輕且活力充沛的人口，將造就對國際貿易更大的需求。集團期待與埃及政府緊密合作，充分發揮這些港口項目的潛力。

2個項目的初期營運總投資約7億美元(約54.6億港元)，目前和記港口在埃及的總投資已超過15億美元。和記港口與達飛海運和中遠海運港口共同投資蘇科納港，並與Terminal Investment Limited共同投資艾特其勒港。