中國中免：海南疫情影響短暫　維持全年銷售指標不變

（左起）中國中免總會計師于暉、執行董事及常務副總經理王軒、董事會主席及執行董事彭輝、執行董事及總經理陳國強、副總經理、董事會秘書及聯席公司秘書常築軍

董事會秘書及聯席公司秘書常築軍在發布會表示，今年3至5月爆發疫情，也導致門店暫時關閉情況，但當局防疫應對快速，集團也迎接挑戰，總體發展穩定。公司業務在5月下旬起快速恢復，8至9月將在線上及線下渠道發力，加上海口國際免稅城將於9月開業，維持全年銷售指標不變。

執行董事及常務副總經理王軒表示，中國遊客是全球零售免稅行業的主要客群，而集團下一步仍會繼續圍繞中國消費者的需求發展，包括在內地旅客海外旅遊目的地拓展業務。執行董事及總經理陳國強則稱，集團對中國消費者購物趨勢及習慣的理解較透徹，結合母公司的資源、管理層從業經驗豐富、與供應商良好溝通及合作等，皆為集團優勢 。

董事會主席及執行董事彭輝表示，對於中國中免H股來港上市相當重視，除了進一步提高品牌影響力及國際知名度，鞏固公司作為全球知名旅遊零售商的地位之外，亦為公司搭建了國際資本平台，形成境內境外雙平台，有利公司往後融資及發展。

銷售文件顯示，中國中免下周一至至周四(15至18日)公開招股，截飛日定價，以每股143.5至165.5港元招股，發行1.0276億股H股，其中95%為國際配售，5%為公開發售，集資規模147.46億至170.06億元。該公司每手100股H股，入場費約16,716.8港元，預計8月25日上市。

所得款項的約48.8%用於鞏固國內渠道；約22.5%用於拓展海外渠道；約13.5%用於改善供應鏈效率；約1.5%用於升級信息技術系統；約3.7%用於市場推廣及完善會員體系；約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

在上海掛牌的中免A股(代號：601888)周五收跌2.75%，報195.66元人民幣(約227.65港元)。按此計算，其H股招股價範圍較A股折讓29.17至38.58%。