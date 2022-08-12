俄開戰後經濟恐跌回4年前　歐洲能源危機勢爆衰退？

俄烏戰事已持續近半年，開戰的代價正不斷擴散惡化！俄羅斯經濟總量恐回到2018年；挺烏的英國上季經濟亦收縮。糟糕的是歐洲能源短缺因熱浪突襲而升級，激發起亞洲提前「搶氣」，世界經濟和通脹勢必添亂。

市場估計，俄國上季國內生產總值按年縮4.7%，屬一年多以來首見下滑，市場同時預期今明兩季GDP亦會收縮，意味今年將中止過去4年的增長態勢，明年仍料損失2%；被俄視為「不友好國家」的英國次季GDP按季下滑0.1%，單計6月GDP更按月縮0.6%，主要是服務產出下降，實際家庭消費亦跌0.2%。滙豐表示，由於面臨通脹加劇與利率上升帶來實際收入緊縮，英國經濟很難避免衰退，尤其冬季能源價格大升。

事實上，電費問題正困擾歐洲，當地電價再次破頂，德國明年交付的基準電價曾高見創紀錄的每兆瓦時446歐元；法國更首見每兆瓦時622歐元，相比去年僅100歐元左右，升幅之巨可想而知。不堪的是，今夏熱浪增加了歐洲用電需求，同時由於高溫天氣導致用於發電、冷卻核電廠和運輸能源大宗商品的主要河道水位枯竭，令供應中斷的風險加劇！據悉德國萊茵河水位極低，已阻礙煤炭和工業品運輸，周末大多數駁船無法航行；法國隆河和加龍河因溫度過高而無法冷卻核反應堆，導致電力產量下滑；東歐多瑙河水位也續降，礙及烏克蘭運糧。

由於歐洲正努力應對能源危機，德國已決定重啟燃煤電廠，這項任務現因河道乾涸而變得複雜，因河道是運輸從穀物到化學品、油煤等各式產品的關鍵動脈；低水位也使水力發電下降。正常情況下，法國是電力主要出口國，今年卻成為淨進口國，導致鄰國需要燃燒更多天然氣。歐盟委員會表示，只要俄國切斷天然氣，就可能無足夠天然氣滿足歐洲，各國或要實施配給。

美國方面，雖然汽油價格周五低見每加侖3.978美元，由6月歷史高位逾5美元累挫兩成，返回3月水平，但民眾未見高興，有消費者稱過去加滿油只要30美元，現仍需50至60美元。再者，高盛預計，由於油市供需仍失衡，料布蘭特期油年底升返每桶130美元，美國汽油平均價將彈上每加侖約5美元。