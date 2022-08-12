又有美企敗走中國？GAP多地店舖執笠大清貨

常言道「快速時裝換畫快」，之不過網購成風下，呢啲店舖關店步伐原來仲快！繼H&M、ZARA姐妹品牌Bershka、Pull＆Bear和Stradivarius喺內地相繼關店後，最新有指美國服裝品牌GAP亦「清倉關店」，部分則變身「散貨減價場」，就連店內滅火筒都標價求售，盛惠15元人仔一支！

內媒報道，GAP今次屬大範圍關店，涉及北上廣深4大一線城市之餘，仲有杭州、中山、南京等，而上海新城萬達、杭州餘杭區金地廣場等門市亦正減價促銷準備關店，舉行低至三折嘅盤點清貨。

近日內地就有大批網民上載相關圖片，顯示GAP長袖T Shirt劈至18元人仔一件，直言屬「白菜價、比奶茶還便宜」；除此之外，門市內嘅模特兒衣架及滅火筒都跌入「求售清單」，分別賣15元及100元人仔，務求快速「清倉」﹗

GAP中國區總部日前回應內媒查詢，指「服裝時尚行業變化迅速，在大中華地區尤其如此」，所以定期審視自身業務策略同模式，包括店舖組合等，根據形勢作相應調整，但補充8月中旬會喺山東青島開新店。

事實上，GAP調整內地營運早就有迹可尋，外媒早年曾報道其考慮出售包括中國業務在內嘅潛在選項，可見經營快速時裝相當困難，不禁令人唏噓。