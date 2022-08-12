藍天海岸高層715萬易手　低銀行估價12%

二手業主看淡後市劈價沽貨，東涌藍天海岸高層單位，放盤約1個月，減價至715萬元沽出，較銀行估價低約12.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，鴨脷洲海怡半島8月暫錄5宗買賣，當中3宗為千萬元以下，其中15座中層C室，實用面積約621方呎，套三房間隔，望內街景，以955萬元成交，呎價約15,378元。

●中原盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島33座低層E室，實用面積約634方呎，套三房間隔，望內園景，以978萬元易手，呎價約15,426元，新買家為用家。

●美聯林潤強稱，鴨脷洲倚南中層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，獲同區租客購入上車，並以975萬元承接，呎價約21,667元，原業主於2015年5月以約860.7萬元購入，帳面獲利約114.3萬元，物業升值約13%。

●中原陳振裕透露，西半山樂信臺3座低層D室，實用面積約746方呎，套三房間隔，望內園景，以1,500萬元易手，呎價約20,107元，新買家屬於用家，原業主於1998年以450萬元買入，持貨24年帳面獲利1,050萬元，單位升值約2.33倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園B座低層單位，實用面積約456方呎，並連有約200方呎平台，兩房間隔，成交價708萬元，呎價約15,,526元，單位原先叫價730萬元，最終減價22萬元成交。

●利嘉閣黃凱達指，鰂魚涌太古城寶安閣高層E室，實用面積約602方呎，兩房間隔，售價1,020萬元，呎價約16,944元，原業主於1997年9月以約480萬元購入，持貨約25年帳面賺約540萬元，升值約1.1倍，屋苑目前有約520個放盤，入場費800萬元。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣潘立信稱，紅磡海逸豪園25座中高層F室，實用面積約595方呎，兩房間隔，望煙花海景，成交價1,180萬元，呎價約19,832元，原業主於2009年12月以約580萬元購入，持貨近13年帳面獲利約600萬元，期內升值逾1倍。

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園8月暫僅錄3宗買賣，平均實用呎價約14,235元，其中9期5座中層A室，實用面積約718方呎，套三房間隔，望市景及街景，最新以1,020萬元成交，呎價約14,206元。

●中原黃家全透露，奧運站一號銀海7座中層B室，實用面積約956方呎，套三房間隔，另設工人套房，享避風塘海景，議價後以2,618萬元易手，呎價約27,385元，原業主於2005年10月以1,144萬元買入，轉手帳面獲利1,474萬元。

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道23號中層C室，實用面積約709方呎，現為套三房間隔，有裝修，望山景，去年11月放盤叫價1,200萬，一直乏人問津，最終減價297萬，以903萬元成交，減幅約25%，呎價約12,736元。

－－－－－－

新界區

●中原曹嘉華稱，東涌藍天海岸3座高層E室，實用面積約492方呎，7月放盤叫價約780萬元，原業主看淡後市，劈價65萬元，以715萬元沽貨，呎價約14,533元，較個別銀行估價緣814萬元，低約99萬元或約12.2%。

●中原吳家威指，東涌區8月暫錄約6宗二手買賣，映灣園終於「開齋」，單位為5座極高層「鳳凰樓」單位，實用面積約987方呎，套三房連儲物房間隔，享機場海景，累減120萬元，以1,130萬元沽出，呎價約11,449元，新買家為外籍家庭。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣1座中層B室，實用面積約666方呎，套三房間隔，望內園景，新近以1,000萬元易手，呎價約15,015元，原業主於2010年以約470萬元購入，持貨約12年帳面升值約530萬元，物業升值約1.1倍。

●祥益袁思賢稱，屯門時代廣場C座低層7室，實用面積約272方呎，外區客見單位屬市中心地段，原業主增加議價空間，減價逾14萬元，決定「一筆過」以403.8萬元購入上車，呎價約14,846元，原業主於2018年以約370萬元購入，帳面獲利約33.8萬元。

●中原林金葆指，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，叫價590萬元，議價後以580萬元成交呎價約10,526元，新買家買樓上車，三度視察便決定承接。

●利嘉閣莫永澤表示，粉嶺瓏山1號低層連平台戶，實用面積約825方呎，連約213方呎平台，套三房連工人套房間隔，原先開價約1,138萬元，略為降價約18萬元，終以1,120萬元易手，呎價約13,576元，原業主持貨約3年帳面獲利約152萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城37座低層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤時叫價538萬元，放盤1個半月，調整至445萬元獲買家承接，減幅約17.3%，呎價約15,669元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣20座低層G室，實用面積約565方呎，兩房間隔，望少海景，原先叫價1,000萬元，放盤半年，減30萬至970萬元成交，減幅約3%，呎價約17,168元，原業主於2017年7月以971萬元購入，持貨約5年帳面平手離場。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山嵐岸3座低層B室，實用面積約734方呎，套三房間隔，望海景，單位放盤1個月，叫價1,040萬元，減價80萬至960萬元獲買家承接，呎價約13,079元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧錄本月第3宗二手買賣，單位為6座高層B室，實用面積約1,837方呎，四房雙套房間隔，享山景，成交價3,380萬元，呎價約18,400元，原業主於2018年6月以3,328萬元購入，持貨約4年帳面只賺52萬元。

●美聯任征表示，西貢公路立德台E段單號屋，實用面積約1,481方呎，連210方呎花園，套三房間隔，擁裝修，獲買家斥資3,230萬元承接，呎價約21,810元，原業主於2013年4月斥資2,250萬元購得，轉手帳面獲利980萬元，升值約44%。

●利嘉閣陳昕表示，將軍澳居屋安寧花園6座高層B室，實用面積約538方呎，原則三房改兩房，於已補價自由市場以630萬元易手，呎價約11,710元，原業主因移民放盤，減價70萬元沽出，新買家因賣掉旺角舊居，一筆過付清樓價入市。

－－－－－－