新盤UPDATES：新界兩上車項目繼續搶佔焦點

新界兩個上車盤繼續佔據一手焦點，接力登場的屯門NOVO LAND第1B期最快明日(13日)加推，而粉嶺北ONE INNOVALE-Archway至今暫超額逾107倍，將於明日中午截票。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期最快明日原價加推

陳氏指，自周四(11日)公布項目首張價單後，已接觸不少查詢。今期項目特別設有實用面積787方呎的三房連工人套房戶型，僅有18伙，或於首輪銷售推出部分招標發售，由於供應不多，相信成交做價理想。新地會董事總經理謝文娟稱，新地會會員購買項目的單位可獲樓價1%折扣優惠。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway第三輪累收9500票

林氏指，項目的頂層特色戶接獲不少查詢， 當中，A座22樓1室命名為「一 ‧ 登龍門」大宅，實用面積898方呎，採三房一套連儲物室間隔，設梗廚，附173方呎的雙私人平台布局，平台的樓梯更通往869方呎的天台。

●沙田名日．九肚山單日沽5伙

據悉，上述成交的大部分買家均選用全新Perfect 10付款辦法，買家可選擇成交金額90%第一按揭，年期為三年，買家於提供按揭後六個月償還成交金額5%後，餘下兩年半可享有免息免供。

●屯門飛揚第1期累售178伙 總成交金額約10億元

長實集團旗下屯門青山公路大欖段飛揚第1期，單日售出8伙單位，有4伙屬於首度推出的前庭特色戶。據悉，該盤迄今累積售出178伙，套現約10億元。

●油塘蔚藍東岸三房售1780萬

●屯門掃管笏THE DRAKE上樓書 擬轉租為賣

樓齡約8年、田北俊旗下萬泰集團發展的屯門掃管笏THE DRAKE，上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，擬部署轉租為賣，最細三房戶實用面積由1,484方呎起。

項目位於青龍路1號，由兩座樓高11層的住宅大樓及36座洋房組成，合共提供75伙。據樓書顯示，洋房實用面積介乎3,348至4,823方呎，而分層單位實用面積則由1,484至3,209方呎。最細分層戶為第II座1樓2室，連14方呎平台，採三房連儲物室間隔。其他配套方面，項目設有120個住宅停車位，不設住客會所。資料顯示，項目早於2014年9月入伙，惟主要作收租，未曾出售。

●旺角新盤短期短期內登場