一場較2008年金融危機更大的災難將至？主角是…

美國7月消費者物價指數(CPI)意外降溫，刺激美股反彈。惟專家警告，如果美國聯儲局持續加息，將愈來愈靠近一場比2008年金融危機更嚴重的風暴，而主角將會是「美元」，料屆時美元將會開始暴跌，白銀和黃金則會飆升。

外媒引述歐洲太平洋資產管理公司首席經濟學家兼全球策略師Peter Schiff指出，2008年次按危機是關於壞帳，民眾沒有足夠的資金償還債務，抵押貸款違約激增使樓市崩盤，演變成全球性的金融危機，但現在的債務比2008年還要多，一旦出現違約，將變成一場更嚴重的危機。

他強調，這一次銀行無法獲得紓困，情況會變得更糟糕，市場正面臨嚴峻的通脹，聯儲局也在抗通脹，不會再有「TRAP2.0」(不良資產救助計劃)救亡，這些銀行都將被允許倒閉。

對於7月CPI增長略有放緩，他不認為值得高興，且預期未來將有較9.1%還要高的數字出現，美國離解決通脹問題仍很遠。他指出，聯儲局轉向防止「大規模金融危機」，這會造成「主權債務危機」和「美元危機」。美元指數今年已漲9.5%，未來的風險並沒有被適切的定價，迄今為止，投資者對聯儲局能將通脹率降至2%抱持幻想，使美元上漲，一旦他們意識到通脹將持續高於2%，美元會開始暴跌，而黃金、白銀則開始暴漲。