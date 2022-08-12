各區業主鬥快走貨！荃灣單日增50個減價盤

各區二手業主鬥快劈價求售。美聯鍾家豪表示，荃灣區二手市場單日錄近50宗減價放盤，降幅由約3%至10%，當中荃威花園P座高層2室，實用面積約468方呎，叫價由545萬元，降至500萬元，減幅約8.3%。另區內荃灣中心19座高層F室，實用面積約329方呎，原先開價420萬元，減價至380萬元，減幅約9.5%。

甚至有北區都會區概念加持的粉嶺，亦有劈價出貨情況，投資者持有多年的粉嶺花都廣場兩房收租盤，減價後僅以490萬元沽，再次跌穿「5球」，料屬約一年半新低。世紀21奇豐黎樹森稱，上述單位為3座低層C室，實用面積約413方呎，本月初租客才遷出，原業主即以530萬元放盤，短短數日累減40萬元沽，呎價約11,864元。

另屯門半新盤再錄原業主蝕讓出貨。市場消息透露，御半山1B座一個高層單位，實用面積約440方呎，兩房間隔，減價至648.8萬元沽，呎價約14,745元。原業主持貨約4年，帳面損失逾170萬元，單位貶值約21%。

元朗單幢住宅樓價跌幅更明顯。中原王勤學稱，區內金豐大廈低層C室三房戶，實用面積約342方呎，叫價420萬元，議價後售388萬元，呎價約11,345元，做價返回2019年水平。該區7月全月只錄74宗二手買賣，屬兩年新低。

市區大型屋苑放盤業主都擴大減幅。世紀21Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島8座低層A室海景戶，實用面積約728方呎，套三房連工人房設計，有裝修，5月放盤叫價1,298萬元，6月降至1,270萬元，剛以1,148萬元成交，呎價約15,769元，低市價約6%。