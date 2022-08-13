東方日報B1：樓市有難　年半最殘　美孚新邨一年冧價19%

各項利淡樓市因素拖累下，香港二手樓價已確認跌勢。代理行一份反映主要二手屋苑樓價走勢的樓價指數，連跌4個星期，最新報177.1點，創去年2月後的近一年半新低。九龍屋苑價格跌勢明顯，荔枝角美孚新邨過去一年呎價急跌近19%，而紅磡黃埔花園同期亦錄近17%的跌幅。

上述中原城市領先指數按周再跌約0.18%，4周累跌約2.18%。指數與去年8月初的191.34點歷史高位相比，已回落約7.4%。而中小型單位樓價指數報176.37點，同創去年2月後新低，按月挫約0.1%。大型單位指數按周跌約0.58%至180.81點，亦創18周新低。相反，大型屋苑領先指數報178.19點，按周微升約0.02%，連跌3周後企穩。

分區指數方面，九龍樓價指數按周跌約0.06%至169.73點，創約一年半新低，而港島按周跌幅約0.4%最大，指數報181.11點，連續下跌4星期共約2.35%。而新界西及新界東樓價指數，按周則升約0.58%及約0.06%。

事實上，二手樓價指數由去年8月初高位回落約一年，部分藍籌屋苑跌勢顯著，如美孚新邨最新實用面積調整平均呎價報約11,764元，較去年8月上旬報約14,510元，下挫約18.9%。期內黃埔花園呎價亦由約17,631元回落至最新報約14,687元。

將軍澳近年多個新盤入伙，吸引二手客轉投，區內傳統屋苑新都城最新呎價報約16,202元，較約一年前呎價約19,102元，下跌約15.2%。至於鰂魚涌太古城近日連錄兩宗蝕讓，三房單位賣1,208萬元，約3年帳蝕212萬元，該盤最新調整呎價報約18,356元，按年跌約13.8%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，該行樓價指數創全年新低，樓價走勢持續向下尋底，相信短期將下試2021年的175點低位水平。

祥益地產總裁汪敦敬指出，各項整體樓價指數相繼跌破「鞏固點」，反映樓價已開始回落，但跌勢並非由樓市基本結構造成，而是受疫情、通關無期、國際政治環境及移民盤等「悲情」因素所拖累。由於該類因素變化速度較快，例如放寬樓市措施即可令市場回升，所以很難估計跌市會維持多久，但估計日後反彈速度亦會很快。

他續稱，在新盤帶動下，新界西北樓市為市場焦點，加上北部都會區的發展，近日吸引不少外區客轉投，而區內二手盤源充足，業主叫價稍為回軟，即吸引買家入市，若與外區相比，近期樓價仍有支持。