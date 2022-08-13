美股收市做好　Illumina急挫8%

美國股市周五(12日)做好，道指收報33,761點，升424點或1.27%；標指收報4,280點，升72點或1.73%；納指收報13,047點，升267點或2.09%。

美國銀行最新的報告顯示，過去一段時間資金正重新湧入股市與債市。該行引述EPFR Global的數據指，截至8月10日止一周，全球股票基金錄得71億美元淨流入，其中美股基金淨吸納了110億美元(858億美元)，規模為兩個月以來最大。全球債券基金亦淨流入117億美元；貨幣基金則淨流出43億美元。

儘管近日股市表現相對強勢，包括納指已自低位反彈逾20%並進入「技術性牛市」，惟一眾淡友依然堅持唱淡。其中，著名奧地利學派經濟學家、歐洲太平洋資產管理首席市場策略師Peter Schiff警告，隨着聯儲局繼續加息，將會出現一場比2008年時更嚴重的金融危機。

他表示，金融危機是於壞帳所引發，比如2008年就是因為樓價下跌、大量業主無力償還按揭貸款。他說︰「現在，我們的債務更多……所以當違約開始時，一場更大的危機將至。」再者，由於通脹持續高企，因為聯儲局很難再出手救市，銀行將會在缺乏救助的情況下倒閉。

個股方面，全球最大基因測序公司Illumina公布，截7月3日止第二財政季度收入為11.62億美元，按年升幅只得3.19%；淨虧損5.35億美元，按年由盈轉虧。行政總裁Francis deSouza直言，由於複雜的宏觀環境挑戰，上季度的業績未及預期。該企亦大幅下調2023財年的收入預測，由原來估計增長14至16%，降低到介乎4至5%，其股價全日下跌8.4%。

電動車公司Rivian宣布截至6月底止一季業績，期內收入3.64億美元，略勝預期，去年同期則未有收入；期內虧損擴大至17.12億美元。該公司維持全年生產2.5萬輛電動車的指引，惟將經調整LBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前虧損)預測調高至54.5億美元，主要反映成本上升及供應鏈問題。Rivian股價收市微跌0.13%。