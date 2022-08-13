德國萊茵河水位迫近低位　恐觸發新一輪歐洲能源危機

受累持續乾旱天氣，德國萊茵河水位續降，恐加劇能源危機。外媒引述德國聯邦水道和航運管理局(WSV)數據，周五(12日)法蘭克福附近Kaub鎮段的萊茵河水位在已跌至40厘米的臨界點，預期下周一(15日)有機會進一步降至33厘米，迫近2018年萊茵河「歷史性斷航」時創下的25厘米低位。當測量水位降至40厘米或以下時，因船隻可載貨量大降，載有商品的船舶駛過萊茵河的經濟成本將被大幅推高，部分大型船隻或將直接斷航，市場擔心可能會嚴重擾亂德國的原油運輸。

作為連接阿姆斯特丹到歐洲內陸的重要的汽油/柴油供應路線，德國內河航運中，80%運輸量均在萊茵河上，若航道關閉，可能會中斷石油運輸貿易，規模達每天40萬桶，更甚是不容易找到潛在的替代方案。

能源顧問公司Facts Global Energy的歐洲石油業分析師Josh Folds估計，萊茵河斷航將顯著增加能源運輸成本，加劇歐洲能源危機；目前將燃料運送到瑞士的成本超過每噸200歐元，已達3年以來高位，而數個月前僅25歐元。

德銀警告指出，2018年萊茵河的歷史性斷航，最終導致該年德國當地生產總值(GDP)減少0.2%。考慮到當地目前的經濟環境，預期今次所產生的經濟損失將更為嚴重。