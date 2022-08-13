1周10大驚奇︰歐洲經濟命脈「乾塘」　英國恐間歇停電

自俄烏戰爭爆發以來，歐洲經濟一直處於危機當中，能源供應缺口成為歐洲諸國的最大禍患。隨着氣候變化引發的極端天氣現象加劇，所帶來的損失更是難以估計。英國政府亦警告，在最壞情況下，明年初恐怕要間歇性停電！

【1、歐洲經濟命脈乾塘 氣候變化恐致巨額損失】

歐洲正因河流乾涸、溫度上升和不斷的熱浪陷入危機，河流水位下降不止危及農業，甚至令能源短缺進一步惡化！歐洲太空總署(ESA)署長Josef Aschbacher表示，今夏高溫和乾旱是歐洲地區主要極端氣候表現，這些氣候變化將構成嚴重後果，如果不對今年的氣候變化提高警覺，本世紀可能有數百萬億美元的損失。

在法國、西班牙、英國等地都深受極端高溫的影響，包括湖泊水位創紀錄新低、長期乾旱導致野火焚林。Aschbacher坦言，能源危機是應該關注，但比起氣候變化所帶來的影響，後者問題更大，且必須盡快解決。

在德國，萊茵河(Rhine)水位極低，阻礙煤炭和工業品的運輸，預計大多數船隻將無法航行；法國隆河(Rhône)和加龍河(Garonne)面臨溫度過高的問題，無法冷卻核反應爐，導致電力產量下滑；東歐多瑙河水位也持續下降，阻礙烏克蘭糧食一條重要的運送路線。

能源諮詢機構Rystad Energy分析師Fabian Skarboe Ronningen表示，這顯然使歐洲的能源問題惡化，河流低水位和過高的水溫正影響德國燃煤和法國核電，這是歐洲的兩大電力供應來源。

歐洲太空總署的哥白尼計劃「哨兵3號」衛星測量近幾周「極端」地表溫度，英國超過攝氏45度，法國攝氏50度，西班牙更達攝氏60度。Aschbacher表示，整個生態系統變化得非常快，比科學家幾年前預期的還要快許多，乾旱、火災和暴風雨等結合，都是明顯氣候變化的迹象。他說，伴隨溫度的變化，暴風也變得更加強烈，「颱風的風速及破壞力都比以前強大許多」。

【2、最壞情況下 英國估明年初或需實施計劃性停電】

外媒引述消息人士報道，據英國政府最新數據分析，預期在「合理的最懷情況」下，即使啟動緊急燃煤發電廠後，英國在今年冬季面臨約為峰值需求1/6的電力缺口；在氣溫偏低而天然氣短缺的情況下，或導致明年1月需要有4天實施計劃性停電。

報道指，情況假設屆時氣溫較往平均低、且來自挪威和法國的電力供應減少，將可能發生1月份電力不足的情況，屆時當地或觸發緊急措施以減少能源消耗。

不過，英國政府發聲明指，該情況「不是我們預計一定會發生的事情」，並向當地家庭、企業和工業承諾，他們將獲得所需的電力和天然氣。

除了要面臨缺電危機外，英國仍將面臨能源價格升漲。英國家庭平均年化電費帳單可能由目前不到2,000英鎊，將大幅上升至超過4,200英鎊，令通脹情況進一步惡化。

分析指，若今年冬季特別寒冷，英國需依賴從歐洲方面的天然氣供應，惟俄烏戰爭爆發後，俄國向歐洲供應的天然氣數量減少，同時，英國國內天然氣庫儲容量又非常小，讓英國陷入兩難局面。

【3、英國每月電費近3千港元 1/3家庭變「貧窮戶」】

外媒報道，有研究顯示，英國在明年首3個月會有大約1,050萬戶的家庭在支付了能源費用後，收入低於貧窮線，佔比近全國1/3！當地的「貧窮戶」定義是家庭收入在中位數60%以下，2021年的年收入中位數是3.1萬鎊，以「貧窮戶」是1.86萬鎊，年收入約17.6萬港元。

研究指出，由今年10月起，英國家用能源帳單料加至每年3,582鎊，即約3.4萬港元，平均每月電費高達2,835港元；明年1月起更會漲到4,266英鎊，即約4萬港元或每月平均3,377港元，是目前的1.16倍！

此外，盛寶銀行(Saxo Bank)表示，英國面臨政治不穩、貿易干擾、能源危機及通脹飆升，令其倒退為新興市場國家。

英倫銀行上周警告，英國經濟第4季以後將進入全球金融海嘯以來最漫長的衰退，導致國內生產總值(GDP)跌2.1%；在此同時，10月通脹料升穿13%。該行甚至不預期，經濟可由衰退中急速反彈，到2025年年中，GDP將比目前水平低1.75%。

盛寶銀行宏觀分析主管Christopher Dembik發表報告指，英國愈來愈像新興市場國家。英國首相約翰遜辭職後，目前由現任外交大臣卓慧思及前財政大臣辛偉誠角逐首相寶座，新首相將於9月5日出爐。

而英國唯一不符合新興市場國家的特徵就是未見貨幣危機，雖然經濟逆風眾多，但英鎊匯價仍算堅挺。

另Dembik認為，所有領先指標都顯示，英國經濟將面臨更多痛苦。例如7月新車登記降至152.8萬輛，去年同期錄183.5萬輛，是1970年代末期以來最低，且衰退將漫長且嚴重，不太容易擺脫。

【4、末日博士︰全球進入「大滯脹」時代】

有「末日博士」稱號的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)表示，全球經濟正步入滯脹時代，而央行官員試圖令貨幣政策正常化，最終可能會作繭自縛。

魯比尼發文表示，世界經濟正在經歷一場根本性的體制變革，宣告「大穩健」(Great Moderation)時代結束。

「大穩健」跟「大滯脹」(Great Stagflation)時代的經濟環境有何分別？在「大穩健」時代，各經濟體呈現低通脹、高增長及溫和衰退，過去幾十年一直如此。不過目前，全球經濟正陷入魯比尼所指的「大滯脹」，即一個高通脹、低增長、高債務和可能出現嚴重衰退的時代。

魯比尼又稱，全球經濟體的負債率較以前更高，讓央行面臨潛在失敗。他指出，央行因此陷入「債務陷阱」，任何貨幣政策正常化的嘗試，都將引致償債負擔飆升，導致大規模破產，引發金融危機，並對實體經濟產生影響。

金融市場方面，魯比尼表示，在「大滯脹」期間，任何傳統資產組合的兩個組成部分——長期債券和美國及全球股票，都會遭受損失，而且可能會遭遇巨大損失。他早前預測，股市可能會暴跌50%。

【5、俄烏戰火引爆能源危機 重創歐盟經濟恐損失兩萬億】

受俄烏戰爭變持久戰，以及能源價格持續高企影響，歐洲通脹飆升速度驚人！有德國研究機構預計，到2030年，作為歐盟最強成員國的德國，經濟將因此蒙受2,600億歐元(約20,802億港元)損失，並對勞動力市場造成深遠的負面影響。

德國勞動市場及工作研究機構(IAB)研究表示，由於俄烏戰爭和高昂的能源價格衝擊，德國經濟將大受打擊。與沒有戰爭、歐洲和平的預期相比，經調整後德國明年GDP預計將下降1.7%，就業人數將減少約24萬人。研究又預期，若今年已飆升160%的能源價格再次翻倍，德國明年的經濟產值將比沒有戰爭的情況低4%，3年後就業人數將減少66萬人，到2030年仍將減少6萬人。

【6、克魯格曼：聯儲短期難「轉鴿」 需觀察通脹回落趨勢】

外媒報道，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼表示，即使美國通脹下滑，也不足以構成聯儲局「轉鴿」。他估計當局仍要觀察未來數月的基礎通脹是否能壓下來，以及汽油價格下跌由「暫時」轉為「持久」，才是通脹受控的因素。

【7、一旦開戰 北亞貿易勢必率先癱瘓】

台海局勢依然緊張，外媒發表分析報告指出，若中國內地真的封鎖台灣，而美國展開反制，台灣海峽被宣告為戰區，該地區的所有航運的貿易融資和保險將會蒸發。舉例澳洲大部分鐵礦石貿易也是行經台灣海峽運往中國北部港口，運往日本和南韓的貨物也走這條路線。

據報今年首7個月，全球有近半貨櫃船通過台灣海峽。最大型的10%貨櫃船隊中，有88%利用這條水路。每天都有運載約100萬桶石油的油輪通過台灣海峽。雖然開往北亞的船隻可以避開台灣海峽，但若通過菲律賓呂宋海峽改道台灣東部，很容易遭遇颱風。

若不是海運，對台灣領空的任何封鎖也會對經濟產生深刻影響！台灣出口很大一部分倚賴空運而非海運，其是全球集成電路業之王，佔全球晶圓代工產能63%，在10納米以下半導體佔全球供應比重更達92%。

【8、爛尾樓陰霾籠罩！內房抵押貸款證券市場急降溫】

內地再陷「爛尾樓」危機，多地出現購房者拒絕供樓的情況，市場也開始關注以房貸作為資產證券產品可能存在的風險。外媒引述中國資產證券化分析網CNABS的數據，今年內地銀行發行的房屋抵押貸款證券(RMBS)的銷售額大降了92%，至只有245億元人民幣。而今年2月底以來已再沒有新產品發行，停擺時間是2015年以來最長。

標普全球高級總監方琮暉表示，RMBS放緩的部分原因可能上半年是房屋抵押貸款發放量疲弱，以及銀行管理帳款的需求不再迫切。方提到，未來何時恢復發行有待觀察，將取決於下半年的抵押貸款發放情況及監管立場。

中信證券分析師李晗表示，RMBS的核心在基本現金流，或是基本資產，鑑於內房債等尚未解決的問題，投資者對這類產品變得更加謹慎。

【9、深圳多家銀行無故凍結客戶帳戶 傳為配合「斷卡」行動 】

內媒發現，中國銀行深圳地區多間分行的電話設置成自動回覆，告知客戶若近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」處理。

深圳地區有銀行業人士透露，這是中國銀行配合公安部門落實「斷卡」行動所採取的措施，該行動旨在打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。銀行會排查各帳戶，識別到資金有風險便會凍結銀行卡。

【10、日本近4成動畫製作公司出現虧損】

日本動畫製作市場進一步惡化，據日本市場研究公司Teikoku Databank調查顯示，截至今年3月底的2021年財政年度，錄虧損的動畫製作公司高達39.8%，按年增加0.9個百分點，為有調查以來最差數字。

同時，動畫製作市場規模亦出現縮水情況，去年錄2,495.82億日圓，按年減少5.2%，而2020年時則按年減3.4%，連續2年出現市場收縮。電視動畫製作量亦出現衰退，據日本動畫協會數據顯示，截至2020年已播放的電視動畫為278部，連續4年減少，時隔7年再次跌穿300部。

有分析指，除電視動畫製作減少外，疫情亦令日本業界製作速度減，以及人才流失，亦加劇動畫製作市場的問題。