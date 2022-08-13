第二季加碼科技股　索羅斯買入Twitter

金融市場風高浪急，大戶最新部署如何？外媒報道，根據最新文件，國際金融大鱷索羅斯(Goerge Soros)的投資基金在科技股近期反攻之前已加碼，並在第2季新增社交媒體Twitter及一家大型電動車製造商的股票。

據監管機構周五(12日)的持股報告，索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)在第2季增持美國電商巨擘亞馬遜、軟件即服務(SaaS)商Salesforce及一家大型科技股，三隻股票都是該基金6月底為止前十大持股之一。

納斯達克100指數今年較早時曾墮入熊市，不過由6月中旬開始反彈，迄今上漲超過兩成。

索羅斯基金管理公司第2季新增多項投資，包括Twitter及一家大型電動車製造商，還有預約車平台Uber、保險公司Alleghany、大學宿舍租賃公司American Campus等股份。

車股方面投資也有所變動，該公司第2季買入近2,950萬股的福特汽車，並增持Lucid、蔚來等電動車製造商的股份。此外，索羅斯第2季拋售Rivian部分持股。

另一方面，索羅斯清空美國銀行和花旗集團，以及遊戲公司Take-Two等個股。