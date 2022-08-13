屯門NOVO LAND第1B期加推80伙　下周三首輪發售188伙

雷霆指，會視乎首輪推售的銷情考慮進一步部署，若反應熾熱，將不排除加快未來銷售步伐。他亦透露，集團將於下月推售兩個其他項目的全新期數。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第1B期累計已接獲逾9,000張入票，當中A組大手買家佔約15%至20%。按首輪價單發售單位計，亦即已超額約49倍。陳氏指，新加推的2號價單單位折實售價由342.04萬至917.83萬元，折實呎價12,942至16,596元。是次入場戶為第1座5樓F室單位，實用面積253方呎，屬開放式間隔，折實呎價約13,519元。

至於下周三的首輪銷售，價單單位會涵蓋10伙開放式戶、53伙一房戶、68伙兩房、43伙三房單位及6伙低層特色戶，以定價計市值約13億元。另有8伙招標單位屬三房一套連多用途房及洗手間間隔。當日的銷售安排設兩個時段揀樓，優先的A組買家須購入1伙指定三房單位或2至4伙指明單位。項目將於下周一(15日)下午8時截止接收購樓意向登記，並於下周二(16日)進行抽籤。