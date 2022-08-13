富國銀行︰美國消費下季將現萎衰　明年初經濟陷衰退

美國經濟已因為連續兩季國內生產總值(GDP)收縮而陷入「技術性衰退」，惟全國經濟研究所(NBER)才是擁有經濟衰退定義話語權的機構，目前該機構尚未認定經濟衰退已出現。富國銀行研究報告預計，經濟將在明年年初陷入溫和衰退，因為聯儲局需要採取激進的緊縮政策來控制持續的高通脹。

報告指在過去的一個月，經濟數據在很大程度上符合富國銀行原先的預期，該行對未來18個月的經濟表現持的看法維持不變。

富國銀行稱，確定衰退的開始是一項「棘手任務」，而且廣泛的經濟活動尚未與衰退相一致。具體來說，反對當前經濟陷入衰退的最有力論據是勞動力市場的強勁。

目前偏主繼續大幅增加人手招聘，在第二季度美國增加了120萬個工作職位，僅在7月份就增加了超過50萬個職位，故很難將這些強勁的招聘數據與經濟衰退相提並論，目前該行已經上調了對就業增長的近期估計，因為最近的數據表明今年下半年招聘的勢頭有所增強。

然而，在官方招聘數據之外，勞動力市場正顯示出降溫的初步跡象。由於自去年以來小型企業招聘計劃已經延期，而且消費者對就業市場的看法開始惡化，6月份職位空缺連續第三個月下降。首次申領失業救濟金人數也呈上升趨勢，但迄今為止，持續申領失業保險人數的唯一小幅上升表明，最近離職工人仍然發現相對容易獲得新的就業機會。大多數措施仍顯示勞動力市場的強勁狀況與擴張相一致，惟情況有可能正在惡化。

若撇除強勁的就業增長，則有愈來愈多的證據表明經濟放緩。在經濟活動普遍回落的情況下，上季度對本地消費者的實際最終開支以年化率0.3%的速度收縮。

富銀預計，今年第四季度個人消費開支(PCE)將出現負增長，特別是在商品採購回落的推動下。消費習慣繼續正常化；預計下半年消費將繼續向服務業過渡，並有助於緩解供應瓶頸，令商品價格下跌。