散戶狂熱重臨！美股個人投資者日均掃貨105億元

由去年GameStop挾倉事件開始的美國散戶投資熱潮，在今年初因為市場回調而驟然冷卻。惟近期這股熱潮大有捲土重來的趨勢，Vanda Research的報告指出，由8月初至11日(周四)為止，個人投資者平均每天購買13.5億美元(105億港元)的美國股票和交易所交易基金(ETF)。

該金額達到自1月份以來的最高月平均水平。另外，TopStonks數據顯示，被視為「散戶基地」的討論區Reddit的WallStreetBets板塊上的評論也出現激增。一些獲散戶追捧的票，如Bed Bath & Beyond、AMC等，股價近期都顯著揚升。

另邊廂，一些新上市的股票亦突然離奇地炒起，如尚乘數科(美股：HKD)、智富融資(美股代號：MEGL)等「港產美股」股價都出現明顯不合常理的升幅。

Sundial Capital Research總裁Jason Goepfert表示，散戶投資者的狂熱情緒通常表明股市反彈已經「走得太遠」。他說︰「看到人們重新進入市場是一件良好和積極的現象...我們卻不想看到情況失控。」