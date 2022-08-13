大摩︰勞動力市場強勁　恐損害企業盈利

美國經濟面臨衰退風險之際，就業市場表現仍然強勁，惟這對企業而言卻不是好事。摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett認為，經濟仍有可能實現「軟着陸」，但伴隨而來的可能是企業盈利退倒。

她解釋，上述觀點的關鍵在於美國勞動力市場的健康狀況，如果它能夠保持更長時間的彈性，則能夠維持工資和個人收入增長，從而保住消費。然而，這亦高薪酬成本會令企業盈利出現壓力，並為股價帶來壓力。

目前大摩認為至少有三個因素有助於勞動力市場保持強勁，一是企業招聘需求仍然強勁，7月非農新增職位達到52.8萬個。某些數據，例如每個申請人相對職位空缺數量、離職率以及跳槽者與留者之間的工資差異，均表明市場是幾十年來最緊張的。

其二則是勞動力的結構性變化。大摩的分析表明，疫情對勞動力供應造成了結構性衝擊，而這種衝擊將緩慢消退。儘管美國總勞動力有望恢復到2020年2月1.646億的勞動人口峰值，但與長期增長趨勢相比，仍比應有的數量少600萬至700萬。

最後，職位空缺數量的飆升未能吸引重新進入就業市場。這意味着就算職位空缺減少，但失業率仍只會小幅增加，這一趨勢可能會支持工資的進一步增長。