鄺紫珊：ESG環保愛地球基金值得期待

美國要推動「氣候法案」是勢在必行，與替代能源、環保相關的投資標的都成為市場熱點，也帶動能源轉型，以及氣候環保題材等投資標的有不錯表現。全球多國相繼展開綠色能源計劃，將投入龐大投資以推動相關基建，投資者宜把握機遇考慮作長線投資。

俄烏戰爭直接衝擊天然資源的供應鏈，全球石化能源轉型至替代能源將是未來的長期趨勢，歐洲必須克服其對石化燃料進口的依賴，預計歐洲各國政府將加速從石化燃料轉化至可再生能源;為加快對代替能源的推展，預計將放寬對可再生能源開發項目等監管，包括風力與太陽能等。

美國對於再生能源推動的法案，其中將包括規範加洲擁有太陽能電池面板的屋主如何將多餘的電力轉售給電網;有研究數據預估，減緩全球暖化的長期目標將要到2030年才有機會實現，而太陽能與風力安裝投資將很大機會為替代能源企業提供正面支持。

全球政府計劃以2050年為達致淨零排放的目標，將持續加速帶動綠色能源產業的投資及發展，至於有關的減碳排的相關技術及設備，例如氫能源、替代能源、低碳燃料、充電裝備、電網、工業電氣化設備等範疇，預計每年投資金額將達3萬億美元。

另外，全球著名富豪及家族基金也大力投入環保事業，以及尋找相關投資標的，尤其是「環境、社會和企業管治」(ESG)產業已成為他們未來的投資領域。以美國富豪積極投入氣候變化的議題為例，亞馬遜創辦人便成立了「地球基金」，及微軟創辦人也創立「突破能源投資基金」，他們都積極支持減碳和環保生態，以及投資相關題材的企業，故預期與ESG環保愛地球相關的基金後市可以期待。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊