郭家耀：比亞迪盈利能力看升 不妨跟進
2022年08月14日 06:45
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
近日車企陸續公布7月的產銷數據，雖然不屬行業的銷售旺季，惟多家車企銷情報捷，尤其新能源汽車的銷售，帶動整體汽車行業的景氣度持續向好。隨多間車企的新款車型在下半年相繼交付，相信下半年的汽車銷情不會比上半年遜色，甚至有望持續攀升。
作為新能源汽車領域龍頭的比亞迪(01211)早前公布7月產銷快報，其7月份銷量創下歷史新高，並略高於市場預期，帶動其股價在近日波動市況中表現靠穩。比亞迪今年7月份汽車產量共計16.33萬輛，按年增約1.73倍。其中，新能源汽車產量16.33萬輛，增加約2.21倍。期內新能源汽車銷量16.25萬輛，增加約2.21倍。今年首七個月，累計汽車產量81.59萬輛，按年增加1.6倍；累計銷量80.89萬輛，增加1.66倍。以上數據反映集團的汽車產銷增長動力強勁，距離今年底仍有5個月的時間，相信要完成集團原先訂下150萬輛的年度銷售目標機會很大。
自比亞迪在今年3月宣布生產和銷售燃油車後，其新能源汽車銷量即現強大的增長動力，連續多個月實現月度銷量破10萬輛。比亞迪今年上半年的新能源汽車銷量為64.14萬輛，按年大幅增長3.15倍，超越特斯拉(Tesla)，穩坐全球新能源汽車銷售冠軍的位置。在今年首7月，比亞迪累計銷量已超過80萬輛，亦大幅拋離特斯拉中國。比亞迪目前的銷售速度仍保持快速增長趨勢，中長線銷售表現仍相當樂觀。
早前比亞迪發布今年上半年業績預告，預計上半年錄得淨利潤28億至36億元人民幣(下同)，按年大幅增長1.38至2.06倍；扣非淨利潤為25億至33億元，按年大幅增長5.78至7.95倍。比亞迪指出，儘管面對宏觀經濟下行、疫情爆發、晶片短缺以及原材料價格持續上漲等諸多不利因素影響，新能源汽車行業表現仍一枝獨秀。
集團的新能源汽車增長勢頭強勁，銷售屢創歷史新高，其市場佔有率遙遙領先，推動盈利大幅改善，某程度可對沖上游原材料價格帶來的盈利壓力。另外，即使面對消費電子行業需求疲弱，集團亦得益於成本控制能力提升，以及產品結構調整，令整體盈利能力有所恢復。
展望下半年，隨上游原材料成本價格日漸趨向穩定，集團的盈利能力亦有回升空間，股份值得中長線跟進。
安里資產管理董事總經理CFA郭家耀
(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)