郭家耀：比亞迪盈利能力看升　不妨跟進

近日車企陸續公布7月的產銷數據，雖然不屬行業的銷售旺季，惟多家車企銷情報捷，尤其新能源汽車的銷售，帶動整體汽車行業的景氣度持續向好。隨多間車企的新款車型在下半年相繼交付，相信下半年的汽車銷情不會比上半年遜色，甚至有望持續攀升。

自比亞迪在今年3月宣布生產和銷售燃油車後，其新能源汽車銷量即現強大的增長動力，連續多個月實現月度銷量破10萬輛。比亞迪今年上半年的新能源汽車銷量為64.14萬輛，按年大幅增長3.15倍，超越特斯拉(Tesla)，穩坐全球新能源汽車銷售冠軍的位置。在今年首7月，比亞迪累計銷量已超過80萬輛，亦大幅拋離特斯拉中國。比亞迪目前的銷售速度仍保持快速增長趨勢，中長線銷售表現仍相當樂觀。

早前比亞迪發布今年上半年業績預告，預計上半年錄得淨利潤28億至36億元人民幣(下同)，按年大幅增長1.38至2.06倍；扣非淨利潤為25億至33億元，按年大幅增長5.78至7.95倍。比亞迪指出，儘管面對宏觀經濟下行、疫情爆發、晶片短缺以及原材料價格持續上漲等諸多不利因素影響，新能源汽車行業表現仍一枝獨秀。

集團的新能源汽車增長勢頭強勁，銷售屢創歷史新高，其市場佔有率遙遙領先，推動盈利大幅改善，某程度可對沖上游原材料價格帶來的盈利壓力。另外，即使面對消費電子行業需求疲弱，集團亦得益於成本控制能力提升，以及產品結構調整，令整體盈利能力有所恢復。

展望下半年，隨上游原材料成本價格日漸趨向穩定，集團的盈利能力亦有回升空間，股份值得中長線跟進。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)