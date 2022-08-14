陳樂怡：投資者對通脹預期料反覆　市場恐波動

美國7月CPI按年增長8.5%，低於預期，加強市場憧憬通脹見頂回落。事實上，下半年以來，經濟衰退主題逼使國際能源價格調整，但供應限制仍會帶來支撐。由於北半球農產品收成高於預期，而且俄烏達成出口協議，帶動食品價格下滑，但需時反映在終端價格，過程變數仍多。整體而言，我們預期通脹緩慢回落，下半年料仍處於高位。

而美國聯儲局官員立場維持偏鷹，其中，芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯表示，7月份通脹率是聯儲局開始收緊貨幣政策後第一個積極數據，但補充通脹率仍高得令人無法接受。聯儲局可能需要在今年將聯邦基金利率目標區間提高到3.25至3.5厘，到明年年底提高至3.75至4厘。其他官員如明尼亞波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利同樣認為，明年需要繼續加息。

市場就經濟衰退及通脹見頂持續爭論，過去一個月債息大幅上落。美國7月非農就業數據尚算強勁，但與近期美企公布業績時的說法似乎有落差，就業市場反應或滯後於經濟周期。目前經濟衰退及通脹見頂均現初步訊號。但回顧7月聯儲局議息會議上，當局表明需要看到通脹持續下行，出現令人信服的證據，才會調整收緊貨幣政策步伐。因此，預期當局未必會太快轉身，在11月美國大選前仍會強力抗通脹，故此美債息回落幅度有限。市場將繼續評估各項經濟指標，投資者對通脹的預期料會反覆不定，引發市場震盪。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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