曜熊理財：歐陷衰退成定局　基金下跌風險增

美國7月CPI降至8.5%，低於預期，顯示美國通脹可能見頂，降低了市場對美國聯儲局在9月會議上激進加息的預期，美股大幅反彈。

聯儲局可能會注意到，物價上漲的步伐正在放緩，但還沒有顯示出足以讓聯儲局放棄收緊貨幣政策的下降趨勢。對於市場來說，隨着市場再次重新評估聯儲局抗擊通脹的承諾，美國國債及股市都可能會有更大的波動。

聯儲局繼續加息將增加經濟下行壓力，經濟實質性衰退或發生於明年上半年。美國製造業PMI走勢預示着未來商品生產類行業就業人數或較快下滑。在加息的影響下，製造業PMI預計將進一步下降。

歐洲基金在第二季出現反彈，不過，不斷對俄羅斯實施制裁，歐洲國家正在能源危機中愈陷愈深，這次歐俄是雙輸局面，在經濟上，歐洲正在付出沉重代價，而且代價愈來愈大。

按照歐洲自己的打算，到今年11月份，也就是正式入冬前，天然氣的儲備要達到90%以上，但從目前來看，多數國家其實還遠遠沒有達標，比如德國現在的儲備還不到70%。

現在歐洲民生的供暖得不到充分保障，同時它的工業生產也大幅回落，經濟受到很大衝擊，從能源問題引發的經濟危機在歐洲已經成了一個大概率事件，今年歐洲經濟陷入衰退似乎是一個定局，歐洲基金下跌風險正在迅速加大。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉