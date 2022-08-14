【星期一‧炒啲乜】港股險守20000關 炒業績有冇得賺？
2022年08月14日 10:00
東網電視更多新聞短片
美國通脹有降溫迹象，市場料美國聯儲局將放慢加息步伐，美股做好，全周計，道指升2.93%，標指升3.26%，納指則升3.08%。
港股目前處於約20,000點水平，在附近反覆上落。今周續有多隻重磅股放榜，騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)將於周三(17日)公布中期業績，吉利汽車(00175)會於周四(18日)派發中期成績表，至於小米集團(01810)、招商銀行(03968)、香港中華煤氣(00003)及香港小輪(00050)的中期業績將於周五(19日)出爐。
外圍方面，新西蘭將於周三公布最新利率，同日會有英國消費物價指數(CPI)及歐元區經濟增長數字。周四也有不少焦點數據，包括美國首次申領失業救濟人數及歐元區CPI。
港股未能受美股帶動而大升，欠缺明確方向。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。
1、【鄺紫珊：ESG環保愛地球基金值得期待】
2、【郭家耀：比亞迪盈利能力看升 不妨跟進】
3、【葉尚志：吉汽具抗跌力 伺機買入】
4、【陳樂怡：投資者對通脹預期料反覆 市場恐波動】
5、【曜熊理財：歐陷衰退成定局 基金下跌風險增】