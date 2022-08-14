【星期一‧炒啲乜】港股險守20000關 炒業績有冇得賺？

美國通脹有降溫迹象，市場料美國聯儲局將放慢加息步伐，美股做好，全周計，道指升2.93%，標指升3.26%，納指則升3.08%。

外圍方面，新西蘭將於周三公布最新利率，同日會有英國消費物價指數(CPI)及歐元區經濟增長數字。周四也有不少焦點數據，包括美國首次申領失業救濟人數及歐元區CPI。

港股未能受美股帶動而大升，欠缺明確方向。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【鄺紫珊：ESG環保愛地球基金值得期待】

2、【郭家耀：比亞迪盈利能力看升 不妨跟進】

3、【葉尚志：吉汽具抗跌力 伺機買入】

4、【陳樂怡：投資者對通脹預期料反覆 市場恐波動】

5、【曜熊理財：歐陷衰退成定局 基金下跌風險增】