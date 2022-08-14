暫緩追租期結束　港府籲各界協助周轉困難商戶

財政司司長陳茂波在其網誌表示，維護企業信心是支持經濟的一個重要元素。今年初在《財政預算案》提出的暫緩追租措施，就是希望避免因突如其來的嚴峻疫情，導致中小商戶大規模倒閉及引發失業潮而損害信心。這項措施為受疫情影響較大的零售和飲食等行業租戶提供了喘息空間，緩減了他們因第二季經濟進一步收縮而面對的壓力。

然而，3個月的「保護期」剛於上月底完結，有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信。陳指出，暫緩追租的舉措是在經濟環境最危急之時所採取的「特事特辦」破格措施。當經濟已走出「極端狀況」，但仍面對下行壓力，政府須相應調節支援措施。考慮到暫緩追租保護期結束，為緩和商戶因經營層面尚未完全恢復而仍面對周轉壓力，他已請金管局及按揭證券公司，加強與銀行和中小企商戶及行業組織的溝通，盡可能為面對短暫周轉困難的商戶提供協助，例如加快「百分百擔保特惠貸款」計劃的申請審核時間，或協助有需要的企業進行債務重組等。另外也希望業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。

陳續稱，過去曾有人擔心，暫緩追租措施有可能會影響大量小業主，令他們無法如期向銀行償還按揭貸款，但這情況並沒有出現。而政府為個別有經濟需要的個人業主提供的零息貸款計劃，最終也只收到3宗申請。