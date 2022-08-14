7月工廈註冊金額按月跌27%　大額成交罕見

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，7月工廈註冊量共錄187宗，按月跌34.4%，而註冊金額則為18.63億港元，按月跌27%。上月投資市場氣氛淡靜，工廈板塊只錄得一宗逾億元成交。鄧成波家族以6.5億元售出葵涌泉基工業大廈72.53%的業權，涉及面積達16.8萬方呎，呎價為3,869元。

工廈租務市場方面，最大宗租務成交位於荃灣金銘聯合中心，全幢物業月租為127.1萬元。此外，位於葵涌的工貿大廈永得利廣場I期23樓全層亦錄得一宗成交，月租為43.4萬元。不過，市場對貨倉仍有一定的需求，例如蘋果迷你倉以月租31.8萬元租用迷你坊MINI CUBE 5及6樓全層，兩層單位面積為2.36萬方呎，呎價為13.5元。

上月共有7區的平均呎價錄得按月上升，屯門區和沙田區的呎價升幅最高，按月漲1.4%，最新分別報3,370元及4,846元。紅磡/土瓜灣區的呎價為4,994元，按月跌1.6%，為跌幅最大的一區。分區呎租方面，升幅最大的區域為黃竹坑/香港仔/鴨脷洲區，7月呎租報15.7元，按月升2.0%，而九龍灣區的呎租跌幅最大，按月跌1.2%，最新報16元。

美聯工商董事陳偉志表示，7月外資基金ESR Group Limited以52.6億元投得葵涌物流地，從而用作興建多層現代物流設施。此舉雖然能增加相關設施的供應，但兩年的疫情推動本地網購活動和電子商貿的發展，而目前本港物流設施的用地有限，所以物流用地仍能吸引資金流入，相信物流中心等物業仍會受投資者追捧。