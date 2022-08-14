「印度巴菲特」去世　留下超過400億元身家

印度媒體報道，被稱為「印度巴菲特」的著名印度投資者兼億萬富翁者Rakesh Jhunjhunwala在孟買去世，享年62歲。

來自拉賈斯坦邦的Jhunjhunwala在孟買長大，他的父親曾擔任所得稅專員。作為資產管理公司Rare Enterprises的合夥人，Rakesh Jhunjhunwala透過管理自己的投資組合致富，更被市場尊稱為「Dalal Street的大牛」。

多年來，Jhunjhunwala投資了許多知名及成熟的公司，以及一些初創公司。截至2022年8 月，Jhunjhunwala的淨資產為58億美元(約452億港元)。他的投資組合包括Star Health、Titan、Rallis India、Escorts、Canara Bank、Indian Hotels Company、Agro Tech Foods、Nazara Technologies、Tata Motors等公司。

據《福布斯》報道，截至2022年，Jhunjhunwala是印度2021年第36位最富有的人，在世界富豪榜排第438位。