外媒：國企接連宣布從紐交所退市　或暗示中美緊張局勢升級

外媒報道，兩國就企業的審計數據發生分歧已達20年，隨着由美國國會定下的2024年期限將至，惟雙方仍未達成協議，屆時不合規的企業將被強制退市。兩國官員近期亦嘗試達成協議，惟近期動作不禁令外界估計，解決方法是將敏感的企業自願從美國市場退市。

Saxo Markets策略師Redmond Wong表示，申請退市的國企屬於戰略性行業，被視為可以獲取中國政府可能不願透露給外國監管機構的信息和數據。

中證監會亦發表聲明指，注意到了最近個別中國企業宣布啟動自美退市，這些企業作出退市選擇是出於自身商業考慮。

外媒估計，隨着美國證券交易委員會(SEC)加大審查力度，大約300間總部位於中國內地和香港的企業面臨被迫從美國證交所退市的風險，總計市值超過2.4萬億美元。

不過，中國企業申請退市非「一了百了」。美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)主席Erica Williams於月初時表示，自願退市或不影響PCAOB要求計估公司的審計資料，表示該委員會的職權是具有追溯性，代表就算公司退市，亦可能被要求提交資料。

Williams稱，若有企業決定今年退市，「對他來說並不重要，因為他要知道去年那間公司有沒有欺詐。」