8月首10日私宅買賣登記創4個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，8月份首10日整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄1,697宗，涉及金額125.4億港元；預計全月將錄得4,700宗，涉資360億元，按月分別下跌5.9%及14.2%。宗數及金額齊創今年3月以來新低，反映美國持續加息，樓市氣氛明顯轉淡，買家轉趨觀望態度，拖累登記數字連跌3個月。

一手私人住宅方面，截止至8月10日暫錄301宗，總值32億元。預計全月約有1,000宗及100億元，將較7月下跌14.5%及25.5%，將齊創今年4月以來新低。反映7月發展商積極推售大型新盤，宗數有望連續4個月企穩1,000宗水平。

8月份登記宗數暫時最高的新盤是將軍澳日出康城11B期凱柏峰I，暫錄107宗及9.44億元。將軍澳日出康城11C期凱柏峰II則位列第二，暫錄89宗及7.71億元。位列第三的是啟德The Henley II，暫錄9宗及1.30億元。

二手私人住宅方面，8月份暫錄876宗，總值70.6億元。預計全月約有2,600宗及220億元，將較7月份上升13.6%及11.2%。登記數字回升，宗數繼續企穩2,000宗以上水平。