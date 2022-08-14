核心購物區舖位空置情況改善　中環空置率降至13%

香港核心購物區舖位空置情況持續改善，據中原(工商舖)的數據顯示，7月份5大核心區中，以中環區商舖空置率按年跌幅最大，該區最新空置較去年同期大減約7.2個百分點，其次是尖沙咀區，按年跌幅亦達約4.78個百分點。

該行資料顯示，中環區按年同期跌勢顯著，該區7月份舖位空置率約13.34%，較去年同期約20.54%明顯回落，按月亦減少約0.25個百分點。至於尖沙咀區最新空置率約10.69%，雖然較6月約10.58%增加約0.11個百分點，但對比去年同期約15.47%，空置情況已有改善。

而銅鑼灣區舖位空置率仍為各區最低，上月該區空置率約5.66%，雖然單月上升約0.15個百分點，但對比2021年同期則減少約4.4個百分點，減幅也顯著。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，銅鑼灣區向來人流不俗，消費力甚有保證，加上個別舖位業主願意提供較大折讓空間，因而吸引不少零售及餐飲品牌進駐，個別舖位經歷長時間短租後，終獲長租客承租。其中，區內羅素街61號麗園大廈地下B5號舖，面積約1,184方呎，近日以每月約30萬元租出。翻查資料，該舖於2020年9月份開始以短租形式出租，期間曾租予雜貨店及口罩店等，近兩年後終獲長租客進駐。

另外，灣仔商舖空置按月亦下跌。該區7月份舖位空置率錄得約13.49%，為5大核心區空置率最高，但比6月份減少約0.13個百分點，按年則只低約1.43個百分點，反映該區商舖空置情況仍嚴峻。至於旺角區上月空置率約8.73%，按月減少約0.05個百分點，按年同期亦降低約3.14個百分點。

黃認為，政府放寬入境隔離檢疫期至3日，對舖位市場有利好作用，加上暑假為傳統消費旺季，相信近期疫情緩和，街上人流會明顯增多，配合第2輪消費券推出，預計未來數月本地消費力會大增，有利商舖租賃市場。