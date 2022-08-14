【向世界錢進】投資300萬享永居　齊做真Oppa韓妹

南韓是港人喜愛的旅遊地，現只需投資約300萬港元可獲得當地永居權。

港人近年出出入入的國家除了熱門的英國、澳洲、加拿大外，亦有鄰近的亞洲國家。其中，南韓允許物業或基金投資移民，投資約300萬港元到指定項目，5年後可獲取當地永居權，是哈韓族的好消息。

雖然新冠肺炎疫情持續，但不少國家已陸續恢復正常生活，開放入境免隔離吸引旅客，亦通過投資移民計劃吸引各地人才移居。而要投資移民南韓，可選擇投資在南韓政府指定的保本公益事業基金項目，或指定房地產項目，符合條件後便可攜帶配偶和未婚子女移居，在當地居住、就業、讀書及經商等，並享有當地醫療和教育等福利。

公益事業基金項目讓政府透過貸款支援當地中小企，申請者投資5年後可成為南韓永久居民，並可全數取回當初的投資金額。這項被視為低風險的保本投資，缺點是沒有利息收入，本金未能增值。而項目在申請年齡上劃分兩個等級，55歲或以下人士投資金額為5億韓圜(約300萬港元)，55歲以上的投資額則可降至3億韓圜(約180萬港元)。

至於物業投資，申請者需要承擔樓價的潛在升跌風險，且必須投資5億韓圜或以上於政府指定的房地產項目。這些物業都是位於首都首爾以外的地區，例如濟州島、仁川自由經濟區、江原道及全羅南道等，均是新開發地區，發展程度不如大城市般成熟，樓價前景或有較大不確定性。此外，項目一般為酒店式住宅、別墅或度假村，投資首5年內只可自住，不能將物業轉按、出租或沽售，變相禁止業主炒賣物業圖利。而持有物業5年便可獲得永居權。

取得永居身份後，若要進一步申請南韓護照和入籍，需要通過入籍考試，證明對該國歷史、文化、政治及法律等有深入認識，或選擇完成政府指定的一年課程，其內容同樣覆蓋南韓文化、經濟、法律及韓語等，完成課程後亦可申請入籍。

而在南韓生活，首要留意當地通脹率近期進一步升溫，7月消費物價指數(CPI)按年升6.3%，比6月高0.3個百分點，創近24年新高。

南韓央行預料當地通脹率暫仍會保持在6%以上，原因包括能源價格高企、需求壓力增加。而對於個別行業如餐飲、旅遊及酒店，面對的價格壓力或將維持相當長的一段時間。

【當地經濟及樓市如何？】

目前全球通脹升溫，百物騰貴，養家餬口的難度亦跟隨增加。國際金融協會(IIF)的資料顯示，南韓今年首季的家庭負債超越該國國內生產總值(GDP)，是全球36個主要地區中唯一出現此情況的國家，令人憂慮高企的負債將威脅南韓未來的經濟發展。

南韓去年底包括家庭和企業的民間負債突破4,500萬億韓圜(約27萬億港元)，創下歷史新高，而今年首季，當地家庭負債佔GDP的比率高見104.3%，連續4個季度位居全球第一。緊隨其後的是黎巴嫩(97.8%)、香港（95.3%)、泰國(89.7%)及英國(83.9%)等，而美國、中國、日本的家庭債務比重依次為76.1%、62.1%、59.7%，均遠低於南韓和香港。

而與GDP相比，南韓的企業負債(撇除金融企業)的比率為116.8%，較一年前增加5.5個百分點，增速僅次於越南的10.9個百分點。市場預期，隨着環球息口維持上升走勢，家庭和企業的利息負擔勢續會加重，這將抑制消費和投資增長，為經濟帶來不利影響。

面對通脹升溫和樓市熾熱，南韓央行在去年8月展開加息周期，成為全球首個加息的主要央行，經過數輪加息後，更在今年7月歷史性的加息0.5厘，把基準利率上調至2.25厘。目前市場普遍認為基準利率將在今年底前升至2.75厘或3厘見頂，而由於按揭利率將跟隨上升，這將使負債家庭進一步承壓。

【借貸成本升 樓價恐急跌】

有調查顯示，如果抵押貸款年利率為4厘，首爾住宅的每月供款將佔居民平均可支配收入的45%。另外，若果年利率上升到7厘，每月供款將增加到可支配收入的62%。有市場人士警告，借貸成本上升可能引發當地房地產市場的急劇回調，這對經濟構成的威脅可能要大於股票或債券市場下跌。

南韓金融監管機構早前也預計，一旦按揭貸款平均利率升至7%，拖欠貸款的人數可能增加50萬人，至190萬人。由於該國近75%的家庭財富與房地產有關，政府擔心按揭利率上升可能會增加違約率，導致經濟陷入危機。

有見及此，政府正計劃向業主提供把浮息按揭轉至定息按揭的機會，藉此減輕家庭債務負擔，緩解金融體系壓力。

部分當地銀行亦開始限制放貸，使銀行對家庭的貸款增速從今年1月的6.2%，放緩至4月的2.8%。

【首置客最多敍做80%按揭】

南韓樓價近年升勢不斷，為紓緩有自住需要人士「上車」難的情況，當地金融委員會早前通過銀行業監督管理修正案，當中包括放寬按揭貸款限制。自今年8月起，南韓首次置業人士在當地購買任何住宅，無論價格和位置，均可以敍做最高八成按揭，最高貸款額6億韓圜(約360萬港元)。而此前該國規定，當地人置業的最高按揭成數是六至七成，視乎該地區的樓市熾熱程度，且貸款限額為4億韓圜(約240萬港元)。

此外，新規允許在計算供款與入息比率時，可以把有另一按揭在身的配偶的收入計算在內，較以往只計算沒有按揭在身的配偶的入息寬鬆。而此前被禁止進行的物業抵押透支，亦獲得鬆綁。