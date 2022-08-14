玩幣後果？薩爾瓦多被比特幣拖累或陷入債務危機...

薩爾瓦多去年成為全球首個將比特幣列為法定貨幣的國家，該國亦據報花逾1億美元購入比特幣，冀改善國家財政狀況，惟今年比特幣暴跌再掀起外界對薩國債務危機的關注。

外媒報道，總統布克萊(Nayib Bukele)上月向國會提出法案，冀執行回購共16億美元於2025年到期國債的計劃，以減少外界對薩國債務違約的憂慮，同時減少利息支出。

花旗亦發表報告指，估計薩國回購國債可能要耗資約17億美元，料市場氣氛或受回購推動，令國債價格上升；認為薩國債市風險高，走勢仍非常不穩定。

事實上，薩爾瓦多明年1月將有8億美元國債到期，分析指，由於目前薩國能應付債務的方法不多，從而增加布克萊「如何對外呈現國家財政健全的壓力」。

財長Alejandro Zelaya表示，回購所動用的資金部分來自去年從國際貨幣基金組織(IMF)取得的約4億美元特別提款權，和中美洲銀行(CABEI)的2億美元貸款。另外，該國仍計劃發行新的10年期國債來償還舊債。

布克萊強調「薩國有足夠流動性」償還債務，以及購回所有在2025年以前到期的債券。但外界認為，若薩國要完全執行回購計劃，仍欠逾10億美元的資金。同時，該國因去年將比特幣列為法定貨幣，遭IMF抨擊及凍結10億美元的融資，而布克萊因將該筆凍結資金「先行提取」。