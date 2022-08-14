【內房爛尾風波】穆迪：亞洲流動性壓力指標破頂

爛尾樓引伸出的停貸潮仍在發酵，國際評級機構穆迪表示，這恐怕拖累房企銷售復甦進一步放緩，但是房企融資依然困難，未來12個月有多達277億美元境內債，以及342億美元境外債將面臨到期或回售壓力，拖累該機構的亞洲流動性壓力分項指標在6月底飆升至58.5%歷史新高。

該機構表示，銀行和投資者將傾向選擇財務狀況良好的大型開發商。銀行在發放新的抵押貸款時將設定更高的風險控制標準，而地方政府或加強對託管帳戶的控制，以確保項目完工，將削減開發商的資金靈活性。

房企擴張步伐明顯審慎，中指研究院的一份報告顯示，今年首7個月內地排名首100家房企的買地總金額只有8,024億元人民幣，買地規模按年下降55.6%，跌幅較6月收窄4.4個百分點。

中國房地產業協會會長馮俊出席論壇時表示，市場在今年6月基本觸底，由於去年基數較高，未來幾個月行業數據很大機會按年下跌，預計今年商品房銷售將下跌兩至三成，房地產投資則預計跌一成。

他說，流動性風險擴大的可能性基本沒有，但傳導、延展效應逐步產生。對有些企業來說，「沉重一擊」已經出現，但對另一些企業來說，「沉重一擊」還未出現，流動性風險的傳導延展效應還會逐步產生。

雖然內地政府繼續救市，但他認為政策效果有待觀察，因為地方政府推出的穩樓市政策，主要着眼於需求端，在供給側的發力較少。當內地樓市場的供需關係愈趨平衡，這類調整需求的政策效果並不是很樂觀，仍需進一步觀察。