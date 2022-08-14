【內房爛尾風波】壞帳管理公司也自身難保？

華融前年曾因暴蝕千億元人民幣(下同)而一度引發財務危機後，但早已華麗轉身，去年業績轉賺3.78億元，甚至近日出手紓困陽光龍淨集團，但華融自身亦剛於去年引入中信集團等戰略投資者，更經歷多項業務「瘦身」、管理層換血等轉型「自救」。隨着內地房企日益嚴重的困境，可能引發廣泛的經濟動盪，有壞帳銀行之稱的AMC也可能自身難保。

內地政府對負債纍纍企業早有處理經驗，惟外媒引述北京諮詢公司Plenum分析師陳龍認為，傳統AMC資產負債表已變得過於臃腫，限制其發揮作用，故亦不會指望他們在解決房地產危機方面發揮重要作用。尤其是長城資資於6月底宣布延遲發布2021年財報後，外界預期該AMC將進行類似華融的重組，或顯示壞帳銀行再次身陷債務難關。

長城資產曾解釋，延發去年財報原因是個別經營項目的交易計量還在確定中，但強調各項業務正常開展，經營穩定。不過，這是該AMC第二次延期發布年報，早於4月底已作出首次延期公告，原因同樣是個別經營項目的交易計量問題。

據外媒報道，長城資產遲遲未浮面的去年財報，預計將披露「重大虧損」，內地財政部或正考慮將其所有持股轉讓予一家或多家央企。在上月，長城資產曾透露，今年上半年已與12家重點受困房地產企業對接，同時圍繞受困房企的8個重點項目正穩步推進中，但亦新增收購金融不良資產債權規模433億元。